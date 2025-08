Libuše Švormová téměř 20 let prožila ve vztahu s ženatým mužem. Po jeho smrti poznala o 18 let mladšího číšníka, s kterým je už přes 40 let.

Libuše Švormová se proslavila rolemi především záporných žen, takzvaných semetrik, které hlavním postavám zpravidla dělaly ze života peklo. Začalo to už rolí Melánie z pohádky Jak se budí princezny, sestry královny, která na princeznu Růženku uvrhne zlou kletbu. S povahou její představitelky ale nemá vůbec nic společného. Vždy usměvavá Libuše Švormová je elegantní dáma, která však nešetří upřímností. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili hlavně na její partnerské vztahy.

Poměr s ženatým mužem

Libuše Švormová se nikdy netajila tím, že udržovala dlouholetý vztah se spisovatelem Janem Otčenáškem, přestože po celou dobu jejich známosti byl ženatým mužem. Strávili spolu neuvěřitelných 19 let, přesto na rozvod nikdy nedošlo. Herečka uvedla, že ho do něj ani nikdy netlačila, necítila se být tou druhou. Navíc po něm nic nechtěla, na vdávání nemyslela a po dětech nikdy příliš netoužila.

Tehdy byl prvním tajemníkem svazu spisovatelů, a pokud by u něj došlo k rozvodu, nepůsobilo by to z politického hlediska dobře. Se svou ženou tak žil pouze papírově. Švormová nikdy neměla pocit, že by stála opodál na druhé koleji, věděla, že pro Otčenáška je tou jedinou na světě. Jejich velká láska nakonec skončila spisovatelovou smrtí. Zemřel mladý, bylo mu pouhých 54 let. V tu dobu si Švormová myslela, že její život skončil. Nikdy by nečekala, že se ještě někdy zamiluje. Ovšem stalo se.

Jsou spolu přes 40 let

Setkání s její budoucí láskou na ni čekalo na Šumavě. V penzionu v Železné Rudě, kde byla Švormová na dovolené, pracoval Jaroslav Patera jako číšník. Tehdy bylo Švormové už 45 let, Patera byl o 18 let mladší. Naprosto jí učaroval. Vůbec nečekala, že by mohla s někým ještě navázat vztah, ani nic takového v té době nevyhledávala. Osud tomu chtěl, aby se ti dva potkali.

Foto: Nextfoto, Libuše Švormová s partnerem na křtu knihy Radovánky Nadi Konvalinkové

Zpočátku se zdálo, že se bude jednat jen o letní románek, alespoň tak k celé situaci herečka přistupovala, ale schůzky přerostly v lásku, která trvá více jak 40 let. Nikdo jim tenkrát nevěřil, že by jim to mohlo vyjít, obrovský věkový rozdíl se pro všechny zdál jako velký problém, ale Švormová s Paterou všem dokázali, že to, co mezi nimi je, je pevné pouto, které jen tak někdo nerozdělí. A už vůbec ne nepřejícné řeči.

„Vaří, uklízí, a dokonce mi i nakupuje oblečení. Nesnáším převlékací kabinky. On to vždycky projde, něco mi vybere, já si to doma vyzkouším a je mi to. Nechci vyzdvihovat jen to, co pro mě dělá, já ho opravdu miluju,“ uvedla herečka na adresu svého muže v rozhovoru pro Prima Ženy. Jejich láska trvá dodnes.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, Žena Aktuálně, ProŽeny