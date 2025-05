Papež František kdysi přiznal, že byl za svůj život jednou zamilovaný do dívky. Když odmítla jeho žádost o ruku, stal se knězem.

Skromný a odvážný muž, jenž byl hlavou katolické církve, byl výjimečný především v tom, že se snažil o reformy klíčové struktury katolické církve, věděl, kde leží skutečné problémy, kladl také důraz ne ekologii, na péči o planetu Zemi, dokonce zastával i otevřený postoj k dialogům s islámem a židovstvím. Na Osobnosti.cz jsme se ale podívali na to, proč se vlastně stal knězem.

Nebál se vybočovat

Papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, si dokázal získat srdce mnoha lidí, i těch nevěřících, tím, že kladl důraz na řešení skutečných problémů, orientoval se na chudé a vyloučené jedince, a dokonce se otevřeně stavěl k rozvedeným a stejnopohlavním párům. Na kněze byl vysvěcen v roce 1969 a za jeho rozhodnutím stát se kazatel byla dívka, jak uvádí Mathrubhumi.

Žena, známá jako Amalia Damonte, uvedla, že „žádost o ruku“ Jorgeho Maria Bergoglia přišla, když jim bylo oběma 12 let a žili v buenosaireském předměstí Flores. Pro Telegraph uvedla, že kdysi Jorge pronesl: „Pokud si tě nebudu moci vzít, stanu se knězem.“ Amalia odmítla a Jorge dostál svému slovu. O pár let později se skutečně stal knězem.

Papežem nikdy být nechtěl

Ovšem to, že jednou bude zastávat nejvyšší post katolické církve, to rozhodně nečekal, a dokonce po tom ani nikdy netoužil, jak potvrdila jeho o 12 let mladší sestra María Elena Bergoglio. Přestože o této představě často společně vtipkovali, budoucí papež se vždy jen smál a odmítal fakt, že by se někdy mohl stát hlavou katolické církve, jak uvádí Guardian.

Když se ale tak stalo, jeho sestra na něj byla nesmírně pyšná a dříve přiznala, že když sleduje svého bratra v televizi, když vidí jeho výraz, je patrné, že je se svou novou rolí spokojený a jeho srdce je naplněno.

Zdroj: Autorský článek, Mathrubnumi, Telegraph, Guardian