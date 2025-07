Matouš Ruml přešel od dětského herce v pražském divadle až po roli Lexy v seriálu Comeback. Dnes je respektovaným protagonistou.

Matouš Ruml začal s herectvím už v dětství. Maminka ho přihlásila do Dětského divadelního studia, kde už jako malý stál na prknech Švandova divadla a hrál třeba v Trójánkách nebo Jobovi. Po neúspěšném pokusu dostat se na konzervatoř začal studovat průmyslovku a poté v roce 2008 úspěšně absolvoval Pražskou konzervatoř. Během studií hostoval v Divadle ABC, Stavovském divadle a už v té době moderoval i dětský pořad Hřiště 7. V redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili na jeho úspěchy v kariéře i osobním životě.

Střípky z Comebacku

Jméno Matouše Rumla se do povědomí diváků dostalo především díky roli Lexy v kultovním komediálním seriálu Comeback. Tvůrce sitcomu zaujal už během studia na Pražské konzervatoři, když vystupoval na Celostátním setkání mládeže jako průvodce programu. Získal tak roli Lexy – puberťáka a kamaráda Ivy, přestože mu v době natáčení bylo 23 let. Mohl si tak prý odžít vlastní pubertu, kterou v mládí nezažil. Projekt od začátku sliboval něco výjimečného. Scénář se četl a zkoušel jako divadelní představení a herci mohli přinášet i vlastní nápady. To Rumla i jeho kolegy strašně bavilo.

Často se herci smáli natolik, že se muselo čekat, dokud se neuklidní. Perlil prý hlavně Martin Dejdar. Ruml také přiznává, že občas působil trapně (podobně jako Lexa), že rád odlehčuje vážné situace humorem. V omezeném natáčecím prostředí sitcomu bylo zkrátka nutné nahrávat jako na divadle – přes zkoušky, improvizace a pořádnou dávku humoru.

Kariéra dabéra a divadelní úspěchy

Dál hrál v dlouho běžícím seriálu Ulice jako fyzikář Kučera, účinkoval v pohádkách a filmech jako 10 pravidel jak sbalit holku. V divadle je aktivní v Komorní činohře, Městském divadle Mladá Boleslav a hostuje ve Švandově divadle. V roce 2012 získal Cenu Zuzany Navarové a Cenu Thálie pro mladého činoherce.

Mimo jiné se Matouš Ruml stal jedním z hlasů v české videohře Kingdom Come: Deliverance II od Daniela Vávry a studia Warhorse. Namluvil několik postav (venkovan nebo posel), a navíc propůjčil tvář šlechtici Janu II. z Lichtenštejnska. Tato role přinesla nové zkušenosti – přechod od klasických televizních rolí k implementaci do digitálního světa, kde český dabing dodává hráčům autentický zážitek.

S manželkou si na intimnosti počkali až po svatbě

S manželkou Terezou Rumlovou, kterou potkal na konzervatoři, vychovávají tři děti – Nathanaela (*2009), Miu (*2011) a Liama (*2019). Spojuje je i víra. Už v době studií se společně rozhodli, že první intimní chvíle budou až po svatbě. S tou také nijak neotáleli, vzali se po třech letech vztahu, když byli ještě velmi mladí, tedy na současné poměry – jemu bylo dvacet jedna let, Tereze devatenáct. Aktuálně s manželkou vystupují společně například v představení Coco & Igor. Nejstarší syn jde ve šlépějích rodičů a studuje konzervatoř, zároveň se objevuje v divadelních produkcích, kde hraje s tátou.

Cizí není Rumlovi ani občanská angažovanost – podepsal petici Vyměňte politiky, v níž vyjádřil zklamání nad politickou scénou. „Politika je fakt zasviněná a prožraná skrz naskrz. Už to je jenom kšeftaření s mocí,“ sdělil portálu Novinky. Také je zastáncem domácích porodů – s manželkou přivedli nejstaršího syna na svět doma a veřejně šíří osvětu kolem přirozených porodních metod.

Zdroj: Autorský text, Novinky, iDnes, ČSFD, Wikipedie, Novinky