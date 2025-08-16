Když v roce 2015 Aňa Geislerová poprvé uviděla zchátralou vilu na okraji Dobřichovic, viděla v ní krásu, kterou ostatní přehlíželi. Mnozí by od takové koupě dali ruce pryč. Po letech rekonstrukcí se z domu stal malý zámeček obklopený zahradou, kde se herečka může schovat před shonem velkoměsta.
Dobřichovice se nachází na břehu Berounky, nepříliš daleko od Prahy a se svými necelými čtyřmi tisícovkami obyvatel jsou spíše takovým menším městečkem. A právě tady si Aňa Geislerová vyhlédla prvorepublikovou vilu, která sice měla daleko k dokonalosti, ale nabízela dostatek prostoru pro její rodinu. Za koupi zaplatila kolem osmi milionů korun a brzy začala s rekonstrukcí, která byla náročná na čas i peníze. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak se zde herečce bydlí.
Domov s atmosférou
Každá přestavba má svá úskalí a tato byla poměrně rozsáhlá, i proto zabrala celkově asi dva roky. Vyměnila se střecha, okna i podlahy, fasáda dostala jemný šedý odstín, který jde hezky dohromady s bílými prvky třeba v podobě okenic. Věžička, která byla dominantou už dřív, se po opravě stala ozdobou celého domu. Přestože se exteriér výrazně proměnil, vila si zachovala prvorepublikový charakter. Interiér je navržený tak, aby působil útulně a zároveň noblesně.
Velká okna vpouštějí do místností spoustu světla, dřevěné podlahy a pečlivě zvolené doplňky vytvářejí harmonii. Nechybí spousta zelených rostlin, i uvnitř převažuje kombinace bílé a šedé barvy. Na zahradě, která dříve byla zanedbaná, dnes stojí bazén a dřevěná terasa, na níž je luxusní venkovní posezení, opět v šedé barvě.
Ohlas u sousedů
Kromě většího soukromí, než jaké nabízí pražský byt, vila poskytuje i dost místa pro větší rodinné oslavy, uvádí Expres. Velkorysé prostory umožní, aby se všichni hosté cítili pohodlně a měli své místo. Bydlení v Dobřichovicích si herečka opravdu pochvaluje. „Potřebuji k životu kavárny, italské lahůdky, jógu – a tohle všechno Dobřichovice mají. Jít si normálně nakoupit a sednout na kafe nebo do cukrárny – a ještě si moci vybrat. Pro mě jsou Dobřichovice to nejlepší, co nabízí město, a zároveň když chceme, sedneme na kolo a jsme v lese, nebo pěšky ihned v přírodě,“ popsala pro web iDOBNET.
Rekonstrukce neunikla ani místním. Starousedlíci oceňují, že herečka k opravám přistoupila citlivě a s respektem k okolí. „Kolem stromu dali laťku, aby ho neponičili, příjezdovou cestu vysypali štěrkem. Tím si paní Geislerová získala sympatie mnoha sousedů,“ uvedl jeden z nich už v roce 2015. Dnes vila Ani Geislerové opět zdobí čtvrť a je důkazem, že když se spojí cit pro detail a vytrvalost, i z ruiny může vzniknout místo s duší.