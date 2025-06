Herec Adam Kraus čelí obvinění ze znásilnění. To vznesla jeho bývala partnerka, se kterou má syna. U soudu má být předložen silný důkaz na podporu tvrzení oběti.

V pátek 13. června proběhne u Okresního soudu pro Prahu 2 hlavní líčení, ve kterém Adam Kraus bude čelit obvinění ze znásilnění. K tomu mělo podle jeho bývalé partnerky Nikol Enevové dojít v roce 2018. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali informaci, že při líčení by se měl objevit i silný důkaz na podporu jejího tvrzení. Sám Kraus i jeho slavní rodiče se k celé záležitosti zatím nevyjádřili. Podrobnosti nechtěla sdělovat ani advokátka Enevové.

Kraus nerespektoval jasné ne

Pár tvořili přibližně od roku 2013 a v roce 2015 se jim narodil syn Oliver. Bohužel ani to nezabránilo Adamovi Krausovi, aby nevyhledával milenky, takže ho Nikol Enevová v roce 2016 opustila s tím, že podle Blesku tehdy jako hlavní důvod uváděla právě jeho nevěry. Příčin ale bylo nejspíše více, jen tehdy o nich nebyla ochotná mluvit. Soudili se i o péči o syna a nyní je zde toto obvinění ze znásilnění.

„Toto je velice citlivá věc. Počkejte si na samotné soudní řízení. Mohu vám potvrdit pouze to, že důkazy založené ve spisu z mého pohledu jednoznačně prokazují, že se skutek stal a že se stal přesně tak, jak je uvedeno v obžalobě,“ řekla deníku Extra advokátka Klára Long Slámová. U soudu by měl být také předložen důkaz v podobě nahrávky, kde Kraus o činu sám mluví. K samotnému skutku mělo dojít v roce 2018. Tedy v době, kdy už partneři byli dva roky od sebe. Na schůzce, kterou si dali kvůli péči o syna Olivera, mělo ze strany Krause dojít k sexuálnímu napadení.

„Ne rovná se ne a třikrát ne je trestný čin. Mluviti stříbro, mlčeti zlato?! Už ne! Stačilo. Zvlášť, když je to ještě navíc vykoupeno nesčetnými naschvály, výhrůžkami a nejrůznějšími formami psychického teroru. Z toho fyzického se mi naštěstí podařilo odejít včas. Děkuji ti za všechny ty roky trvající lekce, vážený, teď už obžalovaný, AK,“ napsala na sociální síť Enevová.

Agresivita na denním pořádku

Pro časopis Sedmička již dříve popsala těžké soužití s Krausem i to, že naschvály z jeho strany neustaly ani po jejich rozchodu. „Došlo i na výhrůžky fyzickým násilím, což ostatně ani Adamovi není cizí. Rozbité zámky, vysklené či rozkopané dveře, to byla má denní realita. Došlo to až do zásadního bodu, který tu zatím ještě nechci zmiňovat. On dobře ví, o co se jedná. Jak na nás například čekal skrytý před školkou, kam chodila má dcera, jen aby si počkal, až ji půjdu vyzvednout, vyběhl a násilím mi vyrval tehdy ročního Olíka z kočárku,“ popisovala partnerské peripetie v roce 2023.

Fotografie: NextFoto, Adam Kraus na výročních filmových cenách Český lev za rok 2021

Syn herců Jana a Jany Krausových k celé situaci zatím mlčí a nevyjádřil se ani nikdo z rodiny. Adam Kraus se vydal ve stopách svých rodičů a je rovněž hercem. Diváci jej mohli vidět ve známých seriálech jako Ordinace v růžové zahradě, Modrý kód nebo Mordparta. Věnuje se však také režírování divadelních her. Několik jich napsal na míru své mamince Janě Krausové. Dalším oborem, kterému se věnuje, je také fotografování a grafika.

