Herečka Marta Dancingerová si po rozchodu s dlouholetým partnerem Markem Pospíchalem užívá novou lásku po boku autora podcastu.
Herečka Marta Dancingerová je maminkou 8letého syna Toníka, jehož má s hercem Markem Pospíchalem. Jejich lásky je však konec a herečka se rozhodla pro velmi těžký životní krok – opustit otce svého dítěte, jak naší redakci Osobnosti.cz neuniklo. Informovala o tom na svých sociálních sítích prostřednictvím emotivního příspěvku. Nyní už si však užívá novou lásku.
Seznámili se hned po škole
Marek Pospíchal je o 14 let starší než Marta Dancingerová, ale výrazný věkový rozdíl nikdy nestál v cestě jejich lásce. Seznámili se v hereččině prvním angažmá ve Švandově divadle, kam nastoupila hned po studiích na DAMU. Pospíchal měl za sebou už jeden vážný vztah, z něhož vzešli dva synové, Jan a Václav. S Dancingerovou brzy po jejich prvním setkání zplodil dalšího syna, Antonína.
Vztah s hercem si vždy pochvalovala. Obecně byla ráda, že si našla někoho z branže, protože jen taková osoba pochopí vaši pracovní vytíženost. „Myslím, že pro někoho, kdo není takzvaně od fochu, je dost těžké pochopit chod natáčení a divadla. To, že každý týden vypadá jinak. Neexistuje moc nějaký pracovní řád a pravidelnost,“ vyjádřila se tehdy k životu dvou herců v jedné domácnosti v rozhovoru pro iDNES.
I přesto je velké lásce nyní konec. Hvězda seriálů Zlatá labuť a Kriminálka Anděl na svých sociálních sítích přiznala rozchod se svým dlouholetým partnerem a otcem syna Antonína. Své vyjádření spojila se vzpomínkou na začátky v taneční soutěži StarDance. Její působení zde totiž pro ni představuje určitou symboliku. „Před rokem jsem se začala učit první taneční kroky, učila jsme se nechat vést… a netušila jsem, jakou symboliku to celé pro mě bude mít dál. Rozchod, stěhování, spousta práce, spousta nového,“ napsala na svém Instagramu.
Nová láska?
Vyjádření na sociálních sítích herečka napsala asi před necelými 4 měsíci, nicméně rozpad vztahu tajila více jak rok. Nyní už se mluví o jejím novém vztahu, když se na internetu objevila fotografie, kde stojí vedle o 4 roky mladšího Vojtěcha Hlaváčka, autora podcastu Brain We Are.
Dancingerová nyní žije se svým synkem na vesnici, kam Toník chodí do školy, což si herečka velmi pochvaluje. Získala nový impuls do života a překypuje energií. Přestože rozchod nebyl snadný, zřejmě byl nezbytný, aby opět našla samu sebe a její život byl zase naplněný smíchem. Uvidíme do budoucna, jak moc k tomu přispěje právě Vojtěch Hlaváček.
