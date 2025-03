Herečka Světlana Nálepková si s dcerou postavila krásné komunitní centrum. Návštěvníci tu najdou klid i úžasné výhledy.

Světlana Nálepková se v době pandemie nudila. Vznikl tak projekt na pozemku vedle jejich domu, kam si lidé mohou přijet odpočinout. Unikátní komunitní centrum vzniklo sestavením několika lodních kontejnerů. Ukázalo se, že je to nejlevnější a nejrychlejší varianta. Interiér je útulně zařízený a plný detailů odkazujících na východní filozofie. Návštěvníci si také mohou užít krásnou zahradu a dechberoucí výhled.

Nakonec se rozhodly pro stavbu z lodních kontejnerů

Herečka Světlana Nálepková opravdu nezahálí. Ke své profesi si v posledních letech přidala také koučink, výuku jógy a meditace. Úzce spolupracuje i se svou dcerou Josefínou, která se podle zjištění redakce Osobnosti.cz zaměřuje pro změnu na práci s autistickými dětmi. V době pandemie koronaviru bylo práce málo a Světlaně s její dcerou se v hlavě zrodil zajímavý nápad. Rozhodly se, že si vybudují vlastní centrum, ve kterém by mohly podnikat své aktivity.

Naštěstí mají k dispozici vedle svého domu větší pozemek a rozhodly se, že komunitní centrum bude stát právě tady. Ze všech nabídek se nakonec vrhly do stavby z lodních kontejnerů, jak uvedly Novinky. Jednak to bylo zdaleka nejlevnější, ale také nejrychlejší. Ani ne za rok už mohly otevřít nádherné prostory, ze kterých na každém kroku dýchá útulná a domácká atmosféra. A protože pozemek skýtá nádherné výhledy do okolní krajiny, dostala i novostavba příznačný název – Výhledna.

Lidé si sem mohou zajet na rodinný pobyt

Velká kuchyně v tyrkysové barvě poskytuje dostatek prostoru pro návštěvníky, pokud si chtějí připravit něco k snědku. Rozlehlá je i společenská místnost, kde je dostatek prostoru na cvičení jógy. Vešlo se sem i několik menších pokojů, ve kterých mohou návštěvníci přespat, a k dispozici je také krásná zahrada, která Výhlednu obklopuje. Když tu zrovna neprobíhají semináře, mohou si zájemci prostory pronajmout i jen tak, pro strávení pár dní oddechu. Jak se podařilo naší redakci dohledat, pobyt pro sedm lidí na dvě noci stojí v tomto krásném ubytování kolem 15 000 Kč.

A Světlana Nálepková není v oblasti osobního rozvoje žádným nováčkem. Vše začalo studiem regresní psychoterapie, poté postupně přidala jógu i ajurvédu. Studovala také tibetské nauky a Výhledna je vyzdobená s odkazem na buddhismus a východní vlivy. Svým klientům tak má rozhodně co nabídnout. A především ženy rády vyhledávají její semináře v této oáze klidu. Světlana se však i nadále věnuje herectví a účinkuje v řadě představení v několika pražských divadlech.

