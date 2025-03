Meg Ryan kvůli estetickým zákrokům už téměř není možné poznat. Šokovala svým vzhledem na letošních Oscarech.

Meg Ryan už není Meg Ryan, mají jasno její fanoušci. Hollywoodská herečka, která vždy platila za americké zlatíčko, šokovala svým vzhledem na letošním předávání Cen Akademie, jinak Oscarech. Nikdo nemůže uvěřit, co se jí stalo s obličejem. Někteří ji téměř nepoznali. Osobnosti.cz se podívaly na reakce fanoušků a také na to, co Meg Ryan poslední roky dělala.

Už to není Meg Ryan, co bývala

Přestože Meg Ryan nelze upřít, že vypadá skvěle, její postavu by jí mohla závidět kdejaká dvacítka, její tvář se změnila. Ryan se proslavila rolemi v romantických komediích, jako například Když Harry potkal Sally, Láska přes inzerát, Město andělů, Samotář ze Seattlu nebo Francouzský polibek, kde vždy hrála role, které jako kdyby jí byly šité na míru. Její tvář totiž vždy patřila k těm příjemným, měla jakési kouzlo přirozenosti a možná až roztomilosti.

I když není možné zastavit stárnutí a zub času se projeví na tváři každého, Ryan ztratila to, co ji dělalo jedinečnou a tou Meg Ryan, kterou mají všichni tolik rádi. Nestárne přirozeně a práce lékařů estetické medicíny na ní jde velmi poznat. Zvláště, když stála na pódiu s Billym Crystalem, s nímž se před 36 lety setkala při natáčení filmu Když Harry potkal Sally. Crystal působil jako normální muž, který vypadal dobře a adekvátně svému věku, kdežto u Ryan se zdálo, že se jí z tváře vytratila veškeré mimika, jak uvádí DailyMail.

Její tvář strhali v komentářích na internetu

Ryan na internetu snad nezískala jedinou pochvalu na svůj vzhled. Možná kromě jejích bordó sametových šatů. Stejně tak, jako byla střídmá ve výběru večerní róby, by ale měla být i v počtu estetických zákroků. „Na svůj věk vypadá úžasně, ale Meg rozhodně hodně změnila svou tvář.“ Nebo: „Meg Ryan je příkladem toho, proč bychom s přibývajícím věkem neměli příliš měnit svou přirozenou krásu.“

Spousta lidí také komentovala její miminku i chůzi, když přicházela na pódium. Uvádějí, že se zdálo, že má problémy s pohybem, stejně tak s přirozeným úsměvem, který už se jí však nikdy nevrátí. Herečka se po delší pauze vrátila k natáčení. V roce 2015 skončila svým režisérským debutem Dopisy z války a dalších osm let se filmu nevěnovala. V roce 2023 pak spatřil světlo světa snímek What Happens Next, v němž si zahrála, zároveň ho režírovala a je i jeho spoluautorkou.

Pro deník People popsala i svůj důvod k přestávce: „Udělala jsem si obří pauzu, protože jsem měla pocit, že jako člověk toho chci ještě hodně vyzkoušet a rozvíjet se.“ Meg Ryan se rozhodla více času strávit se svými dětmi. „Snažím se to brát více jako práci a méně jako životní styl,“ dodala k tématu filmování. Otázkou je, jestli si diváci na její nový vzhled nakonec zvyknou, nebo se estetickými zákroky definitivně připravila o své kouzlo.

