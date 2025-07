Manželství herce Svatopluka Skopala patří mezi ukázkové. Vzešel z něho také jeho jediný syn František, který jde v otcových stopách.

Herec Svatopluk Skopal je sice velmi oblíbeným hercem, ale jeho fanoušci bohužel nemají moc příležitostí se s ním potkat osobně. Společenské akce nikdy příliš nevymetal a raději trávil čas s rodinou a střežil si své soukromí. Víme však, že za svůj život zplodil jediného syna Františka. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že nejdříve koketoval s kariérou profesionálního hokejisty, nicméně nakonec se vydal stejným směrem jako jeho tatínek.

S manželkou je už přes 40 let

Svatopluk Skopal byl za svůj život dvakrát ženatý. Za první manželku pojal Jitku Váněovou, s níž žil v manželství dlouhých 7 let. Po jeho krachu se herec seznámil s Lenkou Kodešovou, se svou životní láskou, s níž je dodnes. Před oltářem stanuli v roce 1982. Skopal se již několikrát nechal slyšet, že jakmile svou manželku poprvé uviděl, hned věděl, že ona je ta pravá. Dohromady se dali na Vinohradech, ale znali se z JAMU, už během studií po své budoucí manželce pokukoval, ale dlouho zůstávalo jen u pozdravů.

„Vzala si spolužáka z ročníku Jirku Kodeše, výborného kluka, ale málokteré ročníkové manželství vydrželo, snad kromě Jany a Viktora Preissových. Já jsem se také oženil, moje první manželka byla porodní asistentka,“ zavzpomínal Skopal pro Novinky. Pak ale přišla osudová inscenace Romeo a Julie. Lenka Kodešová hrála Julii, Romea Oldřich Kaiser a Skopal hrál Tybalta. „Úplně jsem se do ní zbláznil. Na tabuli ve zkušebně jsme maloval srdíčka, všichni si ze mě dělali legraci, že se to mělo jmenovat Tybalt a Julie,“ dodal s úsměvem. Krátce na to došlo u obou k rozvodu a od té doby tvoří pár.

Syn jde v jeho šlépějích

Lenka Kodešová se také stala maminkou jeho jediného syn Františka, který se nakonec stal hercem jako jeho rodiče, přestože se ho jeho tatínek snažil od herectví držet dále. Moc dobře totiž věděl, jaká je to řehole.

Nejdříve se zdálo, že se mu to daří, do svých 15 let hrál František hokej za pražskou Spartu a už to vypadalo, že u sportu zůstane. Jenže herectví má zkrátka v genech a jeho otec ho nemůže nijak vinit z toho, že vyměnil hokej za divadlo, do kterého se naprosto zamiloval. Přesto ale povahově stejný jako jeho rodiče není.

„Spíš jsme každý trošku jiný. Táta je klidný chlap, Blíženec, vyrovnaný, já jsem Kozoroh a mnohem větší nervák. Máma je Beran. Dva rohatý a mezi nimi táta, který nás celý život srovnával a uklidňoval,“ popisoval pro AhaOnline. Vidět jste jej mohli například v pohádce Duch nad zlato nebo v seriálech Ohnivé kuře, Slunečná, Specialisté či Modrý kód.

