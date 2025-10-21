Poslankyně Alena Schillerová vedla rozhovor s německým reportérem v angličtině. Bohužel, se svými znalostmi příliš nepokročila.
Bývalá ministryně financí Alena Schillerová byla už jednou terčem posměchu kvůli své angličtině a sem tam se nějaký vtípek na sociálních sítích objeví i dnes, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Ovšem tentokrát se zřejmě kolotoč všemožných koláží a meme rozjede znovu, protože poslankyně ukázala, že se svou znalostí světového jazyka příliš nepokročila.
Reportér musel projevit hodně síly
Chtě nechtě, občas se Alena Schillerová ocitne v situaci, kdy jí pouze její rodný jazyk nestačí. A tak se stalo, že během rozhovoru pro německou stanici byla tázána reportérem v angličtině. Slovní zásoba i výslovnost jí stále dělají velké problémy, ale nutno dodat, že jí rozhodně nechybí odvaha. Kdokoli jiný na jejím místě by se podobných rozhovorů zdráhal, ale Schillerová odvážně odpovídá na všechny položené otázky.
Určitý pokrok však bylo možné zaznamenat. Je poznat, že Schillerová se v angličtině i nadále vzdělává, i když je patrné, že se začala učit v pokročilém věku, což je vždy na výslovnosti, která je příliš tvrdá a kostrbatá, znát. V takovém případě je s podivem, že reportér dokázal zadržet smích. Nicméně se domluví a rozuměla všemu, co měl reportér na srdci. Otázkou je, zdali by zvládla i složitější text, možná za pár let budeme všichni koukat.
Dostaly ji číslovky
Ironií však je, že bývalou a možná i opět budoucí ministryni financí zradily číslovky. Když byla dotázána, kolik poslanců po volbách hnutí ANO získalo, okamžitě odpověděla 90 nebo 92. Nejenže by měla znát přesné číslo, ale tato informace není pravdivá. ANO obdrželo celkem 80 křesel. Buď skutečné číslo opravdu nevěděla, nebo si zkrátka spletla číslovky a neví, jak se v angličtině řekne osmdesát.
