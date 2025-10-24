Jakub Kvášovský, Kalkulátor z pořadu Na lovu, je šťastně zadaný už přes 20 let. Do chomoutu se však ještě nechystá.
Jakub Kvášovský alias Kalkulátor, lovec z divácky oblíbeného vědomostního pořadu TV Nova Na Lovu, se pochlubil krásnou dcerou. Se svou partnerkou je šťastně zadaný už dlouhých 20 let, mají spolu dvě děti a jejich láska stále kvete, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Jaký je asi život s lovcem, který se stal idolem mnoha žen a proslavil se svým „roztomilým“ vztekáním, neví-li správnou odpověď?
Ženy touží se s ním setkat
Jakmile dámské osazenstvo soutěžících dostane od moderátora pořadu Na lovu Ondřeje Sokola otázku, s jakým lovcem by si přálo se utkat, většinou obdrží stejnou odpověď – s Kalkulátorem. Je pohledný a tak „roztomile“ se vzteká, když si nemůže vzpomenout na správnou odpověď. Tak zní reakce většiny dam.
Jenže jeho fanynky mají smůlu. Jakub Kvášovský je šťastně zadaný po boku jedné jediné ženy už více jak 20 let. Přestože ji ještě nikdo nikdy na veřejnosti v jeho společnosti neviděl, podle Kalkulátorových slov skutečně existuje. Důkazem toho jsou alespoň jejich dvě děti. I když mu pozornost krásných žen velmi lichotí, má jasno.
Ve svém životě nechce nic měnit, rozhodně ne svou partnerku, s níž se setkal na vysokoškolské koleji při sledování jiného vědomostního pořadu Riskuj!. Ale jiskra nepřeskočila ihned, nějaký čas trvalo, než se dali dohromady. „Dva nebo tři roky to byly určitě. Teď je to idylické, samozřejmě. Nic jiného ani říct nemůžu,“ uvedl s úsměvem Kalkulátor pro TV Nova. Svatbu ještě stále neplánují.
Ukázal krásnou dceru
Zatímco se jeho přítelkyni přezdívá paní Columbová, protože do společnosti spolu dvojice příliš nechodí, krásnou dcerou se Kalkulátor pochlubil. Ta se svým tatínkem ráda navštěvuje různé akce související s jeho vystupováním v televizi. Syna a přítelkyni Na lovu ani vše, co se točí kolem pořadu, příliš nezajímá.
Už počtvrté jej dcera doprovodila na večírek TV Nova, dokonce se občas přijde podívat i na samotné natáčení Na lovu nebo Superlovu. Pořad sledují i Jakubovi rodiče, pravidelně mu fandí u televizních obrazovek a po natáčení se ptají, jak se mu dařilo. Doma má velikou podporu, i když si občas partnerka postěžuje, že je méně doma.
