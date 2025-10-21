Jan Čenský zraje jako víno a jeho charisma nabírá na síle každým rokem. Žije v dlouholetém manželství, které bylo ohroženo jeho nevěrou.
Jan Český vždy bude jedním z nejkrásnějších českých princů, a to nehledě na věk. Jeho charisma s přibývajícími roky jen sílí a není pochyb, že by po jeho přízni toužila celá řada žen, co jsme v redakci Osobnosti.cz slyšeli. Jenže smůla, herec je šťastně ženatý se svou manželkou Danou. I když jednou bylo na mále, přece jen se mu pod kůži dostala jiná žena, s níž byl přichycen fotografy.
Zástupy fanynek
Není se čemu divit, že Jan Čenský mohl přehrabovat ženy vidlemi. Zástupy fanynek doufaly, že se na ně herec byť jen podívá. Dokonce mu chodily hromady milostných dopisů. Tato lavina však utichla, jakmile poznal svou budoucí manželku Danu. Byl to úplně jiný případ, než na co byl Čenský zvyklý. Dana totiž mezi jeho obdivovatelky nepatřila a ukázala se jako žena, kterou je potřeba dobývat. To se herci líbilo, zabojoval a vyplatilo se. Od té doby jsou spolu už 35 let.
Zásah do harmonického manželství
Jejich manželství bylo dlouho idylické. Samozřejmě jako v každém vztahu se i zde našly nějaké mráčky, ale nic zásadního, co by mělo předvídat jeho rozpad. Až náhle přišla žena jménem Jana Kroupová, majitelka zlínského květinářství. Čenský byl totiž zachycen fotografy, jak se s ní vášnivě líbá a hrozba konce harmonického manželství byla na světě.
Tady nemělo smysl nijak zapírat, snímky mluvily jasně a herec byl zkrátka přistižen při regulérní nevěře. Zřejmě očekával všechno, ale to, jak se zachovala jeho manželka, by nikoho ve snu nenapadlo. Ačkoli to pro ni byla obrovská rána a chování jejího manžela ji hodně zranilo, odpustila mu. Nechtěla rozbíjet rodinu, mají spolu syna Matyáše, ale věděla, že cesta k opětovnému nalezení důvěry bude dlouhá. Nikdy se na veřejnosti po boku svého manžela příliš neukazovala, ale od této chvíle s ním do společnosti přestala chodit úplně. Raději dává přednost rodinnému klidu.