Susan Boyle se po delší době objevila ve společnosti. Na akci v Londýně vynesla elegantní černobílé šaty a šokovala novým účesem.
Vzpomínáte si ještě na skotskou zpěvačku Susan Boyle? Redakce Osobnosti.cz ano. Vítězka třetí řady talentové soutěže Britain’s Got Talent ohromila v roce 2009 celý svět. Při vstupu na pódium ji všichni přítomní, dokonce i porota, odsoudili na základě vzhledu. Od tehdy šedé myšky nečekali žádný ohromující výkon, spíše naopak. Obávali se, co přijde. Jenže Susan Boyle ukázala, že na první dojem není vždy dobré dát. Od té doby prošla mnoha změnami, nedávno se ukázala s novým účesem a fanoušci jsou nadšení.
Šedá myš už je pryč
Susan Boyle od doby svého vítězství se udržuje stále na špici. Už jsme si zvykli, že si ji během soutěže i po ní vzali do parády odborníci a ze šedé myšky se stala krásná žena, která konečně ukázala, že má nejen neuvěřitelný talent, ale také charisma. Když už jsme si mysleli, že nás Susan ničím nepřekvapí, dokázala přesný opak. Je zkrátka mistryní v šokování svým vzhledem.
Na udílení cen Pride Of Britain Awards v Londýně se na červeném koberci objevila žena, o níž nikdo neměl tušení, že se v Susan skrývá. Lehce vlnité vlasy jsou minulostí, přivítejte blond mikádo s ofinou. Zpěvačka vypadala dokonale od hlavy až k patě. Nový účes doplnila svěžím líčením a elegantními šaty v bílé a černé barvě s umělou kožešinou přes ramena.
Omládla o několik let
I její největší příznivci měli problém Susan poznat. V novém účesu vypadá podle fanoušků o mnoho let mladší a svému vzhledu dodala šmrnc. Když ještě připojila svůj vřelý úsměv, celkový look dosáhl dokonalosti. Zpěvačka před 3 lety prodělala mrtvici a od té doby na sebe musí být ještě opatrnější než dříve, navíc trpí cukrovkou, takže lékaři apelují na to, aby dostatečně odpočívala a nepřepínala se. To má samozřejmě vliv i na její práci a společenský život. Susan však na nedávné akci vypadala velmi uvolněně, a přestože dbá na rady lékařů, do pěveckého důchodu se rozhodně nechystá.
