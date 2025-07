Richard Hes po sobě zanechal nesmazatelnou stopu na české umělecké scéně. Byl to geniální tanečník, choreograf a producent, který si zažil slávu i pády.

Už je to jedenáct let, co nás opustil talentovaný tanečník a choreograf Richard Hes. Zakladatel legendární skupiny UNO si v devadesátkách užíval slávy, peněz i bouřlivých večírků. Divoký životní styl se však nakonec odrazil na jeho zdraví. Bojoval se závislostí na alkoholu a zemřel předčasně. Na Osobnosti.cz ale můžeme shrnout, že za svůj život stihnul, na co by jiným nestačilo deset. Jeho syn Oskar, herec a vítěz loňské Star Dance, zdědil po tatínkovi podobu, talent i charisma.

Spolupracovali s těmi nejslavnějšími umělci

Když se řekne „český tanec devadesátých let“, jméno Richarda Hese nemůže chybět. Charismatický tanečník, choreograf a producent byl duší skupiny UNO, kterou v roce 1986 založil krátce po absolutoriu na Pražské konzervatoři. Členy skupiny byli například Richard Genzer, Jan Révai nebo Leona Qaša Kvasnicová. Jednou z tanečnic byla i Marcela Karleszová, maminka Oskara Hese.

Skupina spolupracovala s mnoha známými umělci, například s Lucií Bílou, Helenou Vondráčkovou, Jiřím Kornem, Josefem Lauferem, Sagvanem Tofim a řadou dalších. Získali také řadu domácích i zahraničních ocenění. Jedním z vrcholů Hesovy kariéry byla spolupráce na našem nejúspěšnějším muzikálu Dracula z roku 1995 i jeho novém nastudování z roku 2003. Spolu s Karlem Svobodou a Zdeňkem Borovcem byl pod ním podepsán jako spoluautor scénáře, autor námětu a choreografie.

Užil si slávu i peníze, ale zradilo ho zdraví

„Byl jsem zábavnej, všechny jsem zval. Měl jsem hodně peněz,“ vzpomínal pro deník Super na divoké devadesátky. Ty se nesly také v duchu divokých večírků a nezřízeného pití. Během příprav muzikálu Monte Christo v roce 2002 pak vyvrcholily jeho problémy se závislostí na alkoholu, se kterou se snažil bojovat. Po úspěšné léčbě se znovu vrátil k práci a v roce 2007 jej diváci mohli vidět také jako porotce v taneční soutěži StarDance.

O šest let později přišla osudová diagnóza – rakovina slinivky. Hes se stáhl z veřejného života a svůj poslední čas trávil v hospici Štrasburk v Bohnicích, kde 17. února 2014 ve věku 50 let zemřel. Odkaz mimořádně talentovaného umělce však žije dál. Jeho syn Oskar totiž po něm zdědil nejen podobu, ale také talent a velké charisma. Loni se stal vítězem třináctého ročníku Star Dance a zlomil tak prokletí favoritů. Kromě tance se však úspěšně věnuje také herectví. Diváci jej tak už mohli vidět třeba v seriálech Král Šumavy, v Kriminálce Anděl, Boženě, Specialistech nebo v Pustině.

