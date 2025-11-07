Herec Adrian Jastraban se tajně oženil. S půvabnou manželkou má dvě dcery. Cestu do Ulice nemá uzavřenou.
Adriana Jastrabana si mnozí pamatují především z nekonečného seriálu Ulice, kde ztvárnil roli Bedřicha Lišky. V seriálu byl od samého začátku, dokud si neuvědomil, že už je potřeba z tohoto rozjetého vlaku vystoupit. Nicméně jeho postava nezemřela, pouze se odstěhovala do jiného města, takže stále existuje možnost, že by se jednou možná mohla do Ulice vrátit, jak redakce Osobnosti.cz zaregistrovala.
Kdo je Adrian Jastraban?
Herec se narodil v Banské Bystrici. Studoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, obor loutkoherectví, po dvou letech ale školu opustil a odešel do Brna, kde nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění, obor činohra. Po absolutoriu získal trvalé angažmá v Moravském divadle Olomouc, kde nakonec setrval dlouhých 10 let. Jeho další kroky vedly do Prahy, kde začal v Divadle Bez zábradlí, a poté nastoupil do divadelního spolku Kašpar.
Adrian se nejvíce proslavil účastí v seriálu Ulice, objevil se ale také ve Strážci duší, Hop nebo trop či Pustina. Přestože se u diváků zaškatulkoval postavou Bedřicha Lišky, dokázal, že je talentovaným hercem, který umí ztvárnit i vážné role. Jako Alexandr Dubček ve snímku Dubček byl excelentní. Pamatovat si ho můžete i z komedie Účastníci zájezdu.
S kým herec žije?
O jeho osobním životě se ví velmi málo, Adrian patří mezi české osobnosti, které si své soukromí střeží a nedávají ho příliš na odiv. Ví se však, že se v roce 2013 oženil se svou dlouholetou přítelkyní Ivanou. Veselka byla utajená, aby nebyla přítomna média. Novomanželé už byli rodiči roční dcerky Alice, o 3 roky později se jim narodila druhá dcera jménem Anna.
A jaký je tatínek? „Jsou hodně živé a někdy je třeba dostat to do mantinelů. Já je mám hodně rád,“ řekl na adresu svých dcer v Blízká setkání na Dvojce. „Táta nemá rád, když se spolu se sestrou hádáme, nebo když já ze sebe dělám blbou při matice,“ řekla o svém tatínkovi dcera Alice. „Většinou mi zakáže mobil, ale pak mi to povolí, protože je to hodný tatínek,“ dodala.
