Štěpán Benoni prošel proměnou. Od dlouhých vlasů a vztahu s Kristýnou Leichtovou ke spokojenému manželství s Vlaďkou a životem na Šumavě.
Za proměnou herce Štěpána Benoniho stojí především nově nalezené životní priority. Bývalému herci z Ulice a dlouhovlasému idolu se dneska daří jak na pracovní úrovni, tak i s rodinou, přičemž obě části jeho života nás na Osobnosti.cz zaujaly. Dlouhou dobu ve svém živote uvažoval o vstupu do armády. „Armáda je opačný extrém s pevným režimem, obrovským drilem a plněním všeho, co vám někdo řekne… mi vyhlídky nesvobody připadaly jako výborný nápad,“ přiznal Benoni pro AhaOnline. Nakonec se ale rozhodl pro herectví, a dobře udělal.
Ze vztahu s Leichtovou k manželce Vlaďce
Benoni má za sebou i zajímavé milostné období. Dříve chodil s Kristýnou Leichtovou, s níž dokonce plánovali společný život, včetně vážných kroků jako svatby a dětí. Jenže jejich cesty se složitě proplétaly a zase rozplétaly, a i když se k sobě opakovaně vraceli, nakonec z toho dlouhodobý vztah nebyl.
Pak přišla Vlaďka, studentka DAMU a dívka pracující v baru. „Když jsem byl na konzervatoři, chodíval jsem do jednoho baru. Jeden večer, když jsem byl fakt už hodně v náladě, tak jsem se do ní hrozně zamiloval,“ vysvětloval v pořadu Show Jana Krause. Překvapivě ale nevěděl, kdo vlastně ona dívka je. Pak se jejich cesty asi na 7 let rozešly, než se znovu setkali v divadle, kde Benoni tehdy jen zaskakoval. Od té chvíle jsou však spolu.
Další velkou změnou ve Štěpánově životě bylo rozhodnutí odstěhovat se z velkoměsta na Šumavu. Společně s Vlaďkou si tam pořídili srub, který měl být původně jenom na víkendy, ale nakonec se stal trvalým domovem. Milují kombinaci dřeva a moderních prvků, které v domě jsou. Navíc pro Štěpána není toto prostředí cizí. Jako chlapec sem jezdil s tátou a bratrem na ryby. Rodinný život v klidu přírody a s koňmi mu podle všeho dává větší smysl než hektický pražský svět.
Seriál ZOO Nové začátky
Benoni je jedním z herců seriálu ZOO Nové začátky, který Prima odstartovala na začátku roku 2025. Formát přináší každý všední den novou epizodu trvající přibližně 43 minut. Seriál navazuje na původní ZOO, ale rozrůstá se o nové postavy i prostředí. K zoologické zahradě přibyl třeba veterinární pavilon, restaurace, kanceláře právníků, a dokonce soudcovská rodina.
Investice do tohoto seriálu byla pro Primu celkem zásadní. Jde totiž o největší rozpočet v dějinách stanice, cílem bylo oslovit mladší publikum i diváky Prima+. Přenos denního vysílání na přídavný slot od 18:00 měl konkurovat legendární Ulici na Nově.
I když byl start slibný, Prima nedávno oznámila, že natáčení seriálu končí, informovalo iDnes. Po roce vysílání tvůrci dospěli k závěru, že svůj divácký potenciál již naplnili, a chtějí se přesunout k pružnějším formátům a kratším seriálovým cyklům. Nové díly budou vysílány až do konce roku 2025. Točení Nových začátků bylo náročné a vysoce nákladné, ale zároveň ambiciózní.
