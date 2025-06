Myslel si, že ukáže, že i on je „jenom člověk“. Záběry, na nichž Karel Havlíček opéká špekáčky, ale lidé spíše kritizovali.

Být veřejně známou osobností, ať už hercem, nebo politikem, s sebou nese těžkosti. Své o tom ví i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že nedávno přidal na Instagram příspěvek, ve kterém opéká špekáčky. Jenže tím si pěkně zavařil. Nebo se spíš vypekl.

Stranu ANO povede do voleb

Karel Havlíček je český politik, který v současné době vykonává post místopředsedy Poslanecké sněmovny, dále je to první místopředseda hnutí ANO Andreje Babiše, poslanec a zastupitel Středočeského kraje. Židlí, na kterých tedy tento podnikatel, ekonom a vysokoškolský učitel v jednom sedí, není úplně málo. K tomu všemu pak na podzim povede pražskou kandidátku za svou stranu, jak uvedl portál IDnes.

Hotové přitom nejsou jenom plány ohledně předvolebního programu strany, ale rovněž je sepsaná celá hospodářská strategie, jak sdělil Havlíček pro SeznamZprávy. Karel Havlíček tedy rozhodně není člověk, který by usínal na vavřínech, práce má až nad hlavu. I to je možná důvod, proč se rozhodl se svými sledujícími na Instagramu podělit, co dělá během svého odpočinku. A jak jinak než se svým psem Betynou.

Věrný psí společník Betyna

O tom, že je Karel Havlíček „psí člověk“, není pochyb. Jeho fena Betyna totiž figuruje na většině volnočasových snímků, které politik sdílí. Je na fotkách dokonce častěji než jeho rodina. Poslední příspěvek, který se objevil na Havlíčkově Instagramu, ale sklidil poměrně velkou kritiku. Politik v něm píše, že s Betynou odpočívají a opékají si špekáčky.

Kromě poznámek, že pes by takové jídlo neměl jíst, lidé Havlíčka zkritizovali i za samotné ohniště. To, i když je ohraničené, totiž stojí na dřevěné terase. A právě to v tomto teplém období lidé vidí jako nerozum. Stačí pár jisker a na problém je zaděláno. Ovšem otázka je, jestli by se politik zavděčil, kdyby ohniště stálo na trávníku. Možná by vysušené traviny lidé viděli jako stejný problém.

Zdroje: Autorský text, IDnes, SeznamZprávy, Instagram Karla Havlíčka