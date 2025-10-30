Artur Štaidl je úspěšným obchodníkem a nyní i čerstvě zamilovaným mužem. Rodiče by na něj byli pyšní.
To, jak naložil se svým životem Artur Štaidl, je skutečně hodné obdivu. Syn slavných rodičů, Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla, si prošel složitým dětstvím. Nicméně se nenechal zlomit, naopak posílen životními zkušenostmi si dokázal vybudovat kariéru a vymanit se ze spárů krutého osudu, který by neměl potkat žádné dítě. Úspěch slaví i v lásce, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli.
Úspěšný obchodník
Artur Štaidl příští rok v říjnu oslaví jubilejní 30. narozeniny. Za svůj mladý život toho zažil více než někteří mnohem starší jedinci. Musel se vyrovnat s tím, že je potomkem slavných rodičů, jejichž vztah se rozpadl, a maminka, zpěvačka Iveta Bartošová, se potýkala s psychickými problémy i závislostí na lécích a alkoholu. S neustálým bojem mezi rodiči o syna a bohužel také s jejich smrtí. Maminka se rozhodla sama ukončit svůj život pod koly jedoucího vlaku, tatínek zemřel na komplikace nemoci COVID-19.
To je na jednoho člověka skutečně mnoho, ať už se nachází v jakémkoli věku. Artur Štaidl však nepřízeň osudu ustál, a naopak se dokázal postavit na vlastní nohy a dnes je z něj úspěšný obchodník. Nevydal se ve šlépějích svých rodičů, i když je hudba jeho srdci blízká, ale stal se z něj obchodní zástupce společnosti zabývající se digitálním marketingem. Zároveň s přáteli rozjel firmu na výrobu a prodej žvýkacího tabáku.
Štěstí v lásce?
Zdá se, že štěstí nalezl i na poli lásky. Zamiloval se do mořské panny. Tedy ne tak úplně. Jeho partnerkou by měla být slečna s přezdívkou na sociálních sítích Zrzavá vrána, umělkyně na akcích vystupující jako mořská panna se jménem Morana. Podle jejího profilu na Instagramu se zdá jako pořádná dračice, která bude mít sebevědomí na rozdávání.
Po boku Artura se poprvé objevila letos v září na premiéře muzikálu Ples upírů. Podle toho, jak společně vystupovali, dotýkali se a občas si vyměnili pár polibků, je zjevné, že patří k sobě a něco vážného se mezi nimi vyvíjí.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Instagram Zrzavá vrána, Super