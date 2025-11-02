Stella Zázvorková je českou hereckou legendou, která toho v životě prožila mnoho krásného, ale i smutného.
Herečka Stella Zázvorková byla skutečně živel. Mohli by o tom vyprávět její herečtí kolegové, kteří se kolikrát styděli, že nezvládli to, co ona jako žena. Měla napjatý vztah s matkou, Miloš Kopecký ji prohrál v šachách a v pití alkoholu se jí málokdo rovnal. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli připomenout některé zajímavé střípky z jejího bohatého života.
Věděla, že se stane herečkou
Stella Zázvorková se narodila 14. dubna 1022 do rodiny architekta a manekýnky. Právě profese její maminky zapříčinila, že měly ty dvě mezi sebou napjatý vztah. Maminka své dceři často vyčítala, že není dost hezká a krásnou tvář po ní nepodědila. Přestože to bylo Zázvorkové líto, naučila se s nedostatkem mateřské lásky žít a na podobné urážky v dospívání matce úsečně reagovat.
Naučilo ji to hodně, navíc vyrůstala se starším bratrem Janem, který se později stal filmovým televizním scénografem a architektem, takže mužský svět jí byl bližší než ženský. Vyrostla z ní žena od rány s ostrými lokty. Byla také velmi vzdělaná, mluvila 7 jazyky, dokonce ovládala i latinu. Nicméně už od dětství toužila po jediném – hraní.
Její kariéra byla opravdu bohatá
Ukázalo se, že se nejednalo jen o nějaký dětský rozmar. Vystudovala divadelní školu E. F. Buriana a poté nastoupila do Pražského dětského divadla Míly Mellanové. Poprvé na pódiu se objevila v divadle Větrník, poté hrála v Divadle satiry, byla členkou Realistického divadla a Divadla E. F. Buriana a hercem Janem Werichem byla přijata do Divadla ABC, které se později připojilo k Městským divadlům pražským, kde herečka setrvala až do roku 1990.
Po dobu svého hereckého života ale nezůstala pouze u divadla. Významné jméno si nakonec vybudovala i ve světě filmu. Vzpomeňme například na Uspořenou libru, Tři chlapi v chalupě, Svatba jako řemen, Šíleně smutná princezna, Hříšní lidé města pražského, Pane, vy jste vdova!, Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Což takhle dát si špenát, Kolja, Babí léto a v neposlední řadě Pelíšky.
Manžel ji prohrál v šachách
V divadle Větrník se seznámila se svým budoucím manželem, hercem Milošem Kopeckým. V roce 1946 si jej nakonec „musela“ vzít, čekala své první dítě, dceru Janu, která však v 19 letech spáchala sebevraždu. K údivu všech svatebčanů ji Kopecký přivezl k oltáři na invalidním vozíku. Mělo jít o recesi, asociaci s divadelním představením, v němž společně hráli, inspirovaném osudy dobrého vojáka Švejka. Manželství však vydrželo jen 1 rok.
Ovšem i za ten rok si toho Zázvorková s Kopeckým hodně vytrpěla. Bylo dobře známo, že herec neodolal žádné hezké ženě. Dalo by se říct, že na svou manželku příliš ohledy nebral a žil si tak nějak po svém. Jednou ji dokonce na zájezdu prohrál v šachách. Vítěz si Zázvorkovou mohl odvést na pokoj. Ta se nijak neupejpala. Kopecký pak svou manželku naháněl po celém hotelu. Jak už však bylo řečeno, manželství se brzy rozpadlo. Dvojice si přesto zahrála manžele ve filmu Zítra to roztočíme, drahoušku…! nebo ve snímku Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách.
Přepila i Menšíka
O Zázvorkové bylo známo, že ráda holduje alkoholu, zejména šampaňskému. Nešlo však o žádnou závislost. Měla neskutečnou výdrž, kterou obdivovali i její herečtí kolegové Vladimír Menšík a Jiří Sovák. Byla jedinou ženou, která se mohla zúčastnit jejich legendárních pijáckých tahů. Zatímco všichni kolem ní začali odpadávat, Zázvorková stála pevně na nohou. Mohla by propít víkend a nic by jí nebylo. Vděčit za to mohla své rezistenci vůči alkoholu. Nikdy nepoznala, co je to kocovina, a navíc jí stačily dvě tři hodinky, aby se prospala a mohla pokračovat. Stella Zázvorková zemřela 18. května 2005, údajně na srdeční infarkt, poté co byla hospitalizována se srdeční arytmií.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Česká televize, Blesk, iDNES