Martin Dejdar si vždycky přál mít ze své dcery herečku a ze syna profesionálního hokejistu. Ani u jednoho však jeho plány nevyšly.
Martin Dejdar měl o budoucnosti svých dětí vždy jasno, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Nicméně člověk míní, život mění, jak se říká, Jeho plány se zbortily jako domeček z karet. Ačkoli se zdálo, že ze syna Matěje bude profesionální hokejista, zranění bohužel jeho kariéru ukončilo předčasně. A dceři Sáře bohužel herectví nic neříká, raději tancuje.
Kudrny podědila, lásku k herectví ne
Martin Dejdar si vždy přál, aby se jeho dcera Sára, kterou má s manželkou Danielou, vydala v jeho šlépějích a stala se z ní herečka. Zdálo se, že k tomu má veškeré předpoklady. Nejen geny slavného tatínka, ale také určitou dávku exhibicionismu a extrovertní povahu. Když byla ještě dítě, zahrála si se svým otcem ve filmu Dukátová skála, kde ztvárnila roli malé Aničky a Martin Dejdar postavu kastelána.
Byl to první krok, jak přičichnout k herectví a zamilovat se do něj. Jenže to bylo přesně naopak. Jedna zkušenost před kamerou a už tehdy Sára věděla, že vydat se na dráhu herečky rozhodně nechce. „Jedno natáčení ji natolik vyškolilo, že s hraním sekla. Raději studuje a věnuje se tancování, to jí jde skvěle,“ přiznal Dejdar v rozhovoru pro Blesk. Tatínek tak musel zamáčknout slzu a smířit se s tím, že jeho dcera v jejich rodině pochodeň herectví dále neponese.
Jejího rozhodnutí však nijak nelituje. Dnes je Sáře 20 let a přestože o své budoucnosti ještě jasno nemá, ví, co ji těší a naplňuje štěstím. Úspěšně odmaturovala na prestižní soukromé střední škole Park Lane International School a nyní se vydala studovat psychologii na floridskou univerzitu. Uvidí se tedy, zdali z ní bude renomovaná psycholožka a tanec jí zůstane jako koníček. Jedno je však jisté, její rodiče ji budou podporovat, ať si vybere cokoli.
S manželkou je už přes 30 let
Rodina Martina Dejdara je jako vystřižená z plakátu. S jeho manželkou mu to klape už přes 30 let a děti Matěj a Sára mu dělají jen radost. Všichni mezi sebou mají úžasný vztah a jak už se herec několikrát vyjádřil v různých rozhovorech nebo u rodinných fotografií sdílených na sociálních sítích, rodina je pro něj všechno na světě. „Nejkrásnější chvíle jsou ty, které prožijete se svými blízkými,“ uvedl na svém Instagramu.
Zdroj: Autorský text, Super, Blesk, Instagram Martina Dejdara