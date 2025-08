Petra Černocká se pyšní úspěšnou dcerou i vnučkou, s nimiž má krásný vztah. Nedávno však rodinu zasáhla obrovská tragédie.

Herečka a zpěvačka Petra Černocká má krásnou dceru, na kterou může být náležitě hrdá. Barbora Vaculíková po své mamince zdědila nejen charisma, ale i talent. Je úspěšnou zpěvačkou, vystupuje pod pseudonymem Diva Baara. Na Osobnosti.cz bohužel musíme připomenout, že její rodinu nedávno zasáhla tragédie.

Smutek na cestě za rodinným štěstím

Petra Černocká se vdávala poměrně hodně mladá, bylo jí pouhých 21 let, když si vzala bývalého policejního radu, zároveň manažera a hudebníka Jana Vaculíka. Brzy na to spolu očekávali syna. Když ovšem herečka začala rodit, kvůli špatně vedenému porodu dítě nepřežilo. Černocká měla být tehdy přijata na pražskou Štvanici, tam se ale malovalo, takže byla přesunuta s ostatními maminkami do jiné nemocnice, kde vládl chaos a lékaři nestíhali. Černocká se s tak obrovskou ztrátou vyrovnávala jen těžko, dodnes má ve svém srdci díru.

O 8 let později se ale na manžele usmálo štěstí, které tentokrát vydrželo. Narodila se jim dcera Barbora, zdravá a plná života, dělala jim jen samou radost. Barbora měla se svými rodiči vždy krásný vztah, svou maminku považovala za svou modlu, chtěla jít v jejích šlépějích a nedokázala si představit, že by v životě dělala něco jiného. „Zpívala jako bohyně. Naprosto nekriticky jsem ji vnímala a nikdy jsem si nepřála dělat nic jiného. Ona byla můj předobraz,“ uvedla pro Expres Barbora.

V pubertě ale došlo i na střety. Během Barbořina dospívání ji její matka vyhodila z domu. „Já jsem docela pragmatik. Se mnou city moc necloumají, nejsem výbušná. Jsem pragmatický člověk, takže když jsem prostě viděla, že už to nepůjde, tak jsem si říkala, že to dítě musí z domu,“ svěřila se zpěvačka pro Lifee. Zní to však hůře, než jak to bylo. Černocká své dceři sehnala malý byt, který jí pomohla zrekonstruovat. Jejich vztahy jsou nadále idylické, společně zpívají a Černocká je už i hrdou babičkou 14leté vnučky Olivie Coco, která se věnuje dabingu.

Rodinná tragédie

Rodinu však před nedávnem postihla tragédie v podobě smrti Barbořina manžela Pepeho Rafaje, filmového producenta. Náhle se mu večer udělalo špatně a zkolaboval. Později v nemocnici zemřel. Rafaj se neléčil s žádnou vážnou nemocí, netrápily ho žádné zdravotní problémy, pro všechny to byl šok.

„Před včerejškem to byly tři měsíce. Možná jste si všimli, že jsem se dost odmlčela. Píšu si deník. Byl to turbulentní čas. Jak si asi umíte představit. Mám i hezké dny. Zúžila jsem svůj kruh na nejbližší přátele. Ti, kteří ke mně patří, se mi dávno ozvali. Někdo možná váhá. Jestli není příliš brzo. Nevědí, co říct. Ale žiju, kamarádi. Obě žijeme. Jen trochu jinak,“ napsala na svém Facebooku Barbora k přiložené fotografii zesnulého manžela. Uvedla také, že nyní hledá své nové místo na světě.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Prima Ženy, Lifee, Facebook Barbory Vaculíkové