Stanislav Hložek zažil za svou kariéru mnoho vtipných, ale i poněkud trapných chvilek. Za některé si mohl sám, k některým mu ale pomohli jiní. Třeba Karel Vágner.
Stanislav Hložek je populární zpěvák a moderátor, rodák z Kroměříže. Proslavil se hlavně v 80. až 90. letech, kdy tvořil duo s Petrem Kotvaldem. Později se vydal na sólovou dráhu. A tehdy měla přijít jedna velká chvíle. Standa Hložek se těšil, jak v kině uslyší svou píseň Život je rváč na úvod slavné komedie Slunce, seno a pár facek. Jenže místo slávy přišlo trpké zklamání. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že nyní s humorem popsal, jak se to tenkrát seběhlo.
Mohl za to Karel Vágner
Byla druhá polovina 80. let a duo Hložek a Kotvald se rozpadlo, přesto už se oba stihli proslavit hlavně jejich hitem Holky z naší školky, ale třeba také písní Můj čas, již nazpívali ještě s Hanou Zagorovou a která se stala ústřední písní oblíbeného seriálu Sanitka. Možná i proto Hložka tak oslovila možnost, že by další jeho hit zazněl jako titulní píseň, tentokrát ve filmu.
„On to neslíbil Zdeněk, ale můj kamarád Karel Vágner, se kterým se znám přes padesát let. Karel mi napsal hodně muziky, a když přišel s písní Život je rváč, říká: ‚Mám pro tebe titulní píseň pro film Slunce seno a pár facek.‘ Kdo by nechtěl mít titulní píseň? Text napsal Petr Markov, tak jsem to nazpíval. Pozval jsem celou rodinu a kamarády, ať si jdou poslechnout moji píseň do kina. Čekám čtvrt filmu. Nic. Říkám si, že to možná bude později, film musí nějak gradovat. Půlka filmu. Nic,“ vzpomínal Hložek pro IDnes.
Až přišla hospodská scéna s rozhlasem po drátě. „Zdálky jsem zaslechl kousek. Nebyla ani celá. Říkal jsem si, že bude aspoň v titulcích. Nebyla. Film skončil a já myslel, že se propadnu hanbou,“ směje se dnes Hložek. Karel Vágner prý před jeho hněvem doslova prchal. Nakonec ale situaci napravil po svém, píseň Život je rváč dostal do všech velkých rádií a zařadil ji i na vlastní výběrovku. Dnes zpěvák bere celou věc jako vtipnou historku, která jeho kariéru sice nezlomila, ale ukázala, že ani v showbyznysu není nic jisté.
Moderátor, který začínal přebrepty
Standa Hložek dnes stále koncertuje a kromě toho moderuje pořad pro Český rozhlas Zlín, který se jmenuje Strom lásky mý. Ale není to rozhodně jeho první moderátorská zkušenost. Právě ještě v 80. letech se dostal do pořadu České televize Vega. A jak sám říká, byla to tehdy vlastně celé velká náhoda. Asi kvůli jeho písni Holky z naší školky si ho spojili se světem dětí a nabídli mu moderování pořadu jako záskok.
„Až když jsem tam byl, mi došlo, že se to vysílá živě. Rozklepal jsem se, začal koktat a předváděl přebrepty. Styděl jsem se za odvedenou práci a říkal si, že teď už mě určitě nikam nepozvou. Dokonce jsem pak asi týden nechtěl chodit po ulici, protože jsem si říkal, že se na to dívala celá republika,“ vyprávěl pro iPortálL24. Nicméně nic nebylo tak horké, za měsíc dostal opětovnou nabídku na záskok a nakonec zůstal dlouhých 8 let. A občas se ukázal i ve slavném Magionu.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, iDnes, iPortálL24