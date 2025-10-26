Herečka Kateřina Brožová zkritizovala výkon moderátorky Michaely Jílkové v nedávno odvysílaném díle pořadu Máte slovo.
Herečka Kateřina Brožová aktivně sleduje dění v naší republice a nebojí se vyjádřit k aktuálním tématům. Proto také sleduje různé diskuse a talk show, například pořad Michaely Jílkové Máte slovo vysílaný na ČT. Přestože si moderátorky velmi váží, při nedávném odvysílání pořadu si nemohla nevšimnout, že je něco špatně. Na Osobnosti.cz jsme tak na jejích sítích postřehli trefnou poznámku.
Situaci nezvládla
Michaela Jílková je vážená novinářka a rozhlasová a televizní moderátorka, která je neodmyslitelně spojena s českou politickou scénou. Zřejmě nejvíce se proslavila uváděním pořadu TV Nova Kotel, formátu mezi talk show a diskusí, jehož byla i sama autorkou. Dnes moderuje obdobný projekt s názvem Máte slovo na České televizi, kam si pravidelně zve zejména politiky a odborníky na aktuálně probíraná témata. Nedávno si však její vystoupení v pořadu vzala na paškál herečka Kateřina Brožová.
Ta sledovala ve čtvrtek 16. října díl pořadu Máte slovo, kde byla hlavním tématem iniciativa Green Deal. Jílkové se však díl příliš nevydařil. Moderátorka má během diskusí velmi těžkou úlohu, chce to ostré lokty a patřičnou dávku asertivity, aby hosty usměrnila a ukázala, že to ona je tam od toho, aby vedla. Existuje tenká hranice mezi tím, kdy udržovat pozvané v patřičných mezích a kdy už se jedná o zbytečnou agresi. I když se Jílkové zpravidla daří tuto hranici nepřekročit, tentokrát situaci nezvládla.
Diváci dali herečce za pravdu
Všimla si toho nejen herečka Kateřina Brožová, která na svém Facebooku okamžitě reagovala: „Míše dnes přeskočilo, nebo má upito.“ Její sledující jí museli dát za pravdu a moderátorčin projev ve čtvrtečním díle taktéž zkritizovali. Zvláště když přišel na řadu Motorista Matěj Gregor.
Jílková ho téměř nepustila ke slovu, měl hodně velké štěstí, když se mu podařilo dokončit větu. Buď mu dávala ostře najevo, kdo diskusi řídí, nebo není fanouškem strany Motoristé sobě. Někteří se divili, že Gregor neopustil studio. Ačkoli nebyl jediný, kdo to schytal. Jejím útokům se nevyhnul ani Zdeněk Hřib, Pavel Janeček, Štěpán Vizi, Jaroslav Bican nebo Jaroslav Jaňour.
Zdroj: Autorský text, Facebook Kateřiny Brožové, Máte slovo