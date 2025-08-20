Když běžel seriál Odpadlík, stal se Bobby Sixkiller v podání Branscomba Richmonda neodmyslitelnou tváří obrazovek.
Branscombe Richmond se narodil 8. srpna 1955 v Los Angeles do rodiny, kde herectví patřilo k životu. Jeho otec Leo C. Richmond byl také herec a kaskadér, který mu předal nejen indiánské kořeny, ale i hrdost a odvahu. Na Osobnosti.cz jsme se doslechli, že než se sám prosadil před kamerou, roky působil v zákulisí jako kaskadér. Skákal z výšek, padal z koní a nebál se ani ohně.
Hudba, motorky a život bez filtrů
V roce 1992 se stal lovcem odměn Bobbym Sixkillerem v seriálu Odpadlík. Charismatický majitel agentury byl pravou rukou Rena Rainese v podání Lorenza Lamase a jejich chemie před kamerou zafungovala na jedničku. Přátelství obou herců přetrvalo dodnes. Po konci seriálu nezmizelo. Branscombe si zahrál v řadě filmů, ale zároveň naplno rozjel hudební kariéru se svou kapelou The Renegade Posse.
Vedle toho zůstal věrný své celoživotní lásce, a to motorkám. Dnes je z něj hrdý dědeček, který hraje tenis, basket, surfuje a nepřestává být aktivní. Zatímco jeho kolega Lorenzo Lamas podstoupil plastiky, Richmond na to jde jinak, stárne přirozeně a bere vrásky jako důkaz prožitých dobrodružství.
Šedesát? Sedmdesát? Věk je jen číslo
Kromě herectví se stal i tváří značky Indian Motorcycles, což je pro motocyklového nadšence jako on doslova splněný sen. Je také producentem a moderátorem pořadu Good Morning Hawai, který sledují miliony amerických domácností, jak uvádí ČSFD. Richmond je důkazem, že energie se s věkem neztrácí, pokud člověk dělá to, co miluje.
Kaskadér, herec, hudebník i motorkář v jedné osobě zůstává věrný sám sobě a nepotřebuje plastické zásahy ani pozlátko Hollywoodu. A tak zatímco jeho seriálový parťák Lorenzo Lamas mění vizáž podle požadavků showbyznysu, Bobby Sixkiller stárne přirozeně.
Zdroj: Autorský text, ČSFD, Wikipedie, Instagram Branscomba Richmonda