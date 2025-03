Adam Sandler letos výběr outfitu na předávání Oscarů příliš neřešil. Nebo možná ano? Jeho modrá mikina s kraťasy by prý mohla představovat podporu Zelenskému.

Udílení Cen Akademie, jinak také Oscarů, je každoroční filmovou událostí, již si nenechá ujít spousta hollywoodských hvězd, stejně tak miliony diváků z celého světa u obrazovek. Ať už vás film zajímá, či nikoli, fanoušky Oscarů můžete být také. Světová událost je často v hledáčku módních kritiků i obyčejných lidí, kteří se jen chtějí pokochat nádhernými róbami luxusních módních domů. Tentokrát se však v davu celebrit objevil model, který se stane zřejmě tím nejdiskutovanějším. Osobnosti.cz se rozhodly dopátrat, co asi stálo za volbou oděvu Adama Sandlera.

Oblečení vhodné spíš na běhání

Na Oscarech 2025 se hollywoodský herec Adam Sandler objevil v neformální modré mikině s kapucí Aviator Nation a tmavě modrých basketbalových šortkách Adidas. Stanovenému dress codu se Sandler ani nepřiblížil, ale zdálo se, že zrovna to mu je zcela jedno. Bylo jasné, že svým neobvyklým modelem na 97. ročníku udílení Cen Akademie se snažil něco naznačit. Protože jak všichni víme, je to pravda odvěká, že šaty dělaj člověka. Otázkou tedy je, co ho vlastně vedlo obléknout se, jako když se chystá běhat.

I sám moderátor večera Conan O’Brien si dělal legraci z neformálního smyslu pro módu Adama Sandlera. Když se zeptal, co to má na sobě, herec odpověděl: „Nikdo ani nepřemýšlel o tom, co jsem měl na sobě, dokud jsi to nevytáhl!“ Další otázky rozvířil Sandler také objetím Timotheeho Chalameta, jenž seděl v první řadě a měl na sobě sytě žlutý oblek. Dvojice tak svým objetím na krátkou dobu společně vytvořila barvy ukrajinské vlajky, modrou a žlutou, jak poznamenal deník Independent.

Možná je za vším podpora Zelenskému

Tento okamžik nastal několik dní po sporném setkání v Oválné pracovně, jež proběhlo 28. února. Americký prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance totiž zkritizovali vojenské oblečení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jež nesplňuje pravidla setkání v Bílém domě, jak uvádí TimesNowNews. Trumpovy a Vanceovy poznámky byly považovány za velmi neuctivé, nicméně Zelenského nijak nezaskočily. Pouze odvětil, že oblek bude nosit znovu až po ukončení války s Ruskem.

Vzhledem ke konání udílení Cen Akademie krátce po tomto výsměchu ze strany prezidenta a viceprezidenta USA na adresu ukrajinské hlavy státu je docela možné, že Sandlerovo oblečení by mohlo znamenat nenápadné přitakání Zelenskému a vyhlášení podpory. Nicméně herec zatím žádné prohlášení, které by tyto domněnky potvrzovalo, nevydal. Možná se chtěl připomenutím celého incidentu jen trochu zviditelnit.

Zdroj: Autorský text, Independent, TimesNowNews