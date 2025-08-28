Herečka Hana Vagnerová se netají tím, že v minulosti bojovala s anorexií a z nejhoršího ji dostala láska přítele i rodiny.
Hana Vagnerová patří k našim nejtalentovanějším a také nejkrásnějším herečkám. Přezdívá se jí česká Julia Roberts nejen kvůli zrzavé hřívě, ale především jejímu neodolatelnému úsměvu. Ovšem důvod ke smíchu neměla vždy, jak jsme v redakci Osobnosti.cz slyšeli. Trpěla poruchou příjmu potravy. Velkou oporou jí tehdy byla především rodina a láska.
Sáhla si na dno
Hana Vagnerová o anorexii nemá problém mluvit, naopak se domnívá, že se jedná o téma, které by nemělo být tabu, protože v tomto případě je velmi důležité, aby pro člověka nebylo trapné říct si, že se má rád. Tam to totiž všechno začíná. Anorexie je o obrovském nepřijetí sebe sama a ztrátě vlastní hodnoty.
„Celá ta nemoc je opravdu založená na velké nenávisti sama k sobě a o velkém nepřijetí. Proto jste schopni se dostat až na hranici nějakého přežití,“ uvedla herečka v rozhovoru pro iDnes. „Je škoda, že ve společnosti se o tom neví, a že slova jako ,mít se rád‘ zní trapně. Asi to je i jeden z důvodů, proč holky do toho pořád padají,“ dodala.
Svěřila se také, že jí tehdy pomohla především láska. Byla zamilovaná, měla přítele, který jí dal tak obrovskou pozornost, že jí stálo za to na sobě pracovat a z nemoci se nakonec vymanit. Stejně tak jí byli velkou oporou její rodiče a sestra Zuzana, s níž má dle jejích slov vztah jako z pohádky.
Žárlivost mezi sestrami nikdy nebyla
Vagnerové sestra je velmi úspěšnou právničkou a jejich vztah je skutečně idylický. V pubertě se o kluky nehádaly, každá měla jiný vkus, takže žárlivost mezi nimi nikdy nepanovala. „My jsme se tak jako hezky hádaly, když jsme byly malý. Praly jsem se o plyšáky a tak. Ale od té doby si myslím, že máme úplně úžasný vztah,“ uvedla Vagnerová s úsměvem pro eXtra.
Kromě odlišného názoru na mužské pohlaví je také odděluje přístup ke sportu. Hana pravidelně sportuje, ale spíše pohyb považuje za občasnou zábavu. Především trampolína je pro ni adrenalin a velké hobby. Ovšem Zuzana je ve sportu o něco dále. Běhá totiž maratony stejně jako jejich tatínek. Mimochodem, maratony běhá i Hančin francouzský přítel Nicolas, který je jediným partnerem, jehož od začátku její sestra Zuzana schvaluje. „Říká, že to je první takový dobrý kluk, že běhá ty maratony a že bych já měla začít běhat. Ale já absolutně vůbec. To je to poslední, co by mě zajímalo,“ dodává se smíchem herečka.
Zdroj: Autorský text, iDnes, eXtra, Instagram Hany Vágnerové