Herečka Erika Stárková žije s peruánským indiánem, kterého před světem dlouho tajila. Nyní se podepisuje jeho příjmením.

Herečka Erika Stárková je živel, který nelze jen tak přehlédnout. Poprvé se dostala do povědomí televizních diváků, když ztvárnila postavu transsexuální Dáši v komediálním seriálu Most. Přestože se zdá, že jí nedělá problém mluvit o čemkoli, co se týká jejího soukromí, vždy si jej spíše střežila, než aby jej dávala na odiv veřejnosti. Proto také její fanoušci dlouho netušili, že má doma exotického manžela, kterému doma porodila dceru Almu. Na její rodinný život jsme se rozhodli na Osobnosti.cz podívat.

Manžel s indiánskými kořeny

Erika Stárková je talentovaná herečka, která za sebe často nechává mluvit svou práci. O soukromí se tak příliš nebaví, proto bylo pro její příznivce obrovským překvapením, že jejím manželem je jihoamerický umělec s indiánskými kořeny César Chunk, kterého potkala na tržišti a koupila si od něj šperk.

Nicméně manželé se nepotkali na dovolené v Peru, jak by se dalo očekávat, ale v České republice, konkrétně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kde na trzích u stánku prodávali dva indiáni své šperky. Herečka šla kolem, zaujalo ji jejich zboží a koupila si od prodejců jeden kousek. Zároveň poprosila jednoho z nich, zdali by jí nespravil prstýnek. A už to bylo. Možná tomu chtěl osud, že se ti dva potkali. Stárkovou totiž už odmalička zajímala peruánská kultura, dokonce ještě před setkáním se svým budoucím manželem plánovala dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky.

„V Peru se všechno odehrává na ulici, všichni jsou pospolu, přejí si, nezávidí. Jsou neobyčejně otevření, nemají mezi sebou bloky. Když tam přijedete, klidně vás vezmou k sobě domů. Chtějí slyšet, odkud jste, jaké to tam je. Na žádné hranice tam nehrají. Indiáni ani nemívali dveře, kdokoli u nich mohl přespat. My jsme oproti nim mnohem uzavřenější. A mnohdy xenofobní,“ přiznala herečka, proč se jí tak líbí právě peruánská kultura, v rozhovoru pro Novinky.

Byla svatba, nebo ne?

O Erice a Césarovi se stále mluví jako o manželích, ale pravdou je, že se vlastně s jistotou neví, zdali jsou svoji či nikoli. Vzhledem k tomu, že si herečka vždy střežila své soukromí, je možné, že i tak důležitý den v jejím životě, jako je právě svatba, si nechala pro sebe. Nicméně na sociálních sítích se už dávno podepisuje jako Erika Chunk.

Co je ale jisté, že pár spolu vychovává malou dcerku, tříletou Almu, kterou herečka porodila doma za asistence duly. I když byla počata velmi krátce po jejich seznámení, oba si dítě moc přáli. Alma znamená ve španělštině, v Cézarově rodném jazyce, duše. Rodina bydlí v domku u Berounky ve středočeských Dobřichovicích a snaží se žít v souladu s přírodou.

Co dělá její manžel

César je především umělec, zabývá se hudbou a je to velmi úspěšný DJ. Svou hudbou přitahuje posluchače hlavně díky zajímavým a originálním mixům, jež odrážejí jeho původ. Stejně tak, jak už bylo uvedeno, ho živí výroba šperků a navrhování recyklovaného oblečení. S Erikou mají v oblibě objíždění secondhandů, kde hledají zajímavé kousky, kterým by vdechli druhý život. César má také vlastní značku s názvem Noční asociace, herečka mu pomáhá s její propagací a také s prodejem produktů.

