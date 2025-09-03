Natáčení seriálu Chalupáři bylo v ohrožení, když se Jiří Sovák obával, že si na place s hereckým kolegou Josefem Kemrem nesednou.
Seriál Chalupáři se sice natáčel v 70. letech, nicméně i mnohem mladší generace znají ústřední děj seriálu a možná ještě více jim je známá úvodní píseň v podání Waldemara Matušky „Když máš v chalupě orchestrion“. Fanoušci seriálu obdivovali herecké výkony takových bardů, jako byl Josef Kemr nebo Jiří Sovák. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jaké obavy měl Jiří Sovák před samotným natáčením.
Kultovní seriál
Hlavními postavami Chalupářů jsou Evžen Huml ztvárněný Jiřím Sovákem a Bohouš Císař v podání Josefa Kemra. Zatímco Evžen je typ člověka výhradně městský, Bohouš žije na vesnici Třešňová ve své milované chalupě. Začátkem celého příběhu je nedorozumění, kdy si Evžen chce pořídit chalupu, kde by si mohl na stará kolena užívat klid, jenže nabídnutá nemovitost má jeden háček – přítomnost Bohouše, s nímž bude od doby pořízení chalupy svůj nový domov sdílet.
Jedenáctidílný seriál z pera scenáristů Františka Vlčka a Václava Pavla Borovičky pod režijní taktovkou Františka Filipa je humorným zpracováním střetu dvou naprosto odlišných povah, které nemají jinou možnost než se spolu naučit žít. Ještě před první klapkou se však zdálo, že k dramatickým situacím nebude docházet pouze v seriálu, ale i během jeho natáčení, jenže s tím rozdílem, že v reálu nebudou tak vtipné. Jiří Sovák měl totiž z kolegy Josefa Kemra původně velké obavy.
Jak to bylo mezi herci ve skutečnosti
Scenáristé prý měli pro postavu Evžena Humla v oku takové herce jako Jana Pivce nebo Jaroslava Marvana. František Filip ale oslovil Sováka. „Vhodný představitel se samozřejmě vždycky hledá, ale já hned pomyslel na Sováka. Ale když jsem Sovákovi řekl, že jeho partner bude Kemr, tak se zarazil a podivil. Kemr byl pro něj pochopitelně jinej typ herectví, dramatickej, hlubokej herec, zatímco Sovák byl komediální,“ vyprávěl režisér pro Blesk.
Zvolil skvěle a Sovák po prvních natáčecích dnech věděl, že jeho obavy ze spolupráce s Kemrem byly naprosto zbytečné. Byli skvělou dvojkou, která se vzájemně doplňovala a sedlo jim to. „Cítili, že jsou oba dobří. Nejhorší je, když jsou dva velcí srandisti vedle sebe. Oba byli profíci. A oba pravdiví. To pak nemůže nastat, že to nebude fungovat. Když jsou oba osobnosti, každá jiná, tak se to nemůže stát,“ doplnil ještě režisér.
Sovák ke Kemrovi nakonec choval obrovskou úctu. Dokonce ho bránil zuby nehty u České televize, která Kemra nechtěla obsadit kvůli jeho silné katolické víře. Spojení těchto dvou bylo skutečně šťastné rozhodnutí.
