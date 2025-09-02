Rodina vyrazila na dovolenou do Španělska, když maminka zažila nepříjemnou situaci na pláži. Musela bránit svou rodinu i české obyvatelstvo.
Paní Ester si jen chtěla užít klidnou dovolenou s rodinou. Konec prázdnin se už blížil a rodiče chtěli dětem dopřát ještě pár dní volna. Nicméně v Čechách se léto moc nevydařilo, tak se na poslední chvíli s manželem rozhodli, že vyrazí do Španělska. Děti byly radostí bez sebe, teplo a moře si dokonale užily. A vlastně ani netušily, s jakým nepříjemným zážitkem se jejich maminka na pláži setkala. Svěřila se s ním ale nám v redakci Osobnosti.cz.
Zužitkovala znalosti němčiny
Ester netoužila po ničem jiném než si poslední dny prázdnin odpočinout. Rodinná dovolená, děti řádily s tatínkem ve vodě, ona se opalovala na pláži a užívala si rozečtenou knihu, na kterou neměla poslední dny příliš času. Za chvíli začne škola a bude to opět všechno nanovo. Kroužky, schůzky, úkoly, jeden velký kolotoč nejen pro děti, ale i pro rodiče.
Když se konečně ponořila do čtení, blízko ní se usadila skupina lidí, podle poslechu evidentně Němci. Mluvili sice dost nahlas, ale Ester si rozhodně nehodlala ničím kazit svůj relax. Kdyby jim vůbec nerozuměla, možná by je dokázala ignorovat, jenže ona německy uměla dobře. Alespoň natolik, aby pochopila, o čem se baví. Když jí došlo, že hlavním tématem jejich rozhovoru je chování Čechů na dovolených, zbystřila.
Dostali studenou sprchu
Hezká slova to rozhodně nebyla. Samozřejmě na českých turistech kritizovali úplně všechno, od ponožek v sandálech přes připravené svačiny na cesty až po pivní pupky (to tedy pochopila spíš s jejich gest). Ester se rozhodně nehodlala pouštět do obrany českého obyvatelstva, ale když zaznamenala, že se najednou baví i o jejím manželovi, který dováděl kousek dál s jejich dětmi, už to nevydržela. Její němčina možná nebyla dokonalá, ale stačila na to, aby jim řekla, zdali mají problém, stačí to říct.
V tu chvíli všichni ztuhli. Došlo jim, že jim Ester rozumí. Na omluvu sice nedošlo, ale na tváře zalité červení v návalu trapnosti ano. To Ester jako zadostiučinění stačilo. Od té chvíle byl klid a mohla si dále užívat nerušenou dovolenou. Manžel ani děti neměli ponětí, co se kousek od nich odehrálo. Věříme, že tato skupina Němců bude obezřetnější, až zase bude chtít pomlouvat českou populaci.
Zdroj: Autorský text na základě podkladů od čtenářky