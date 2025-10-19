Nevěra je obrovská ztráta důvěry. Jenže když je zrada ještě dvojnásobná, je to skutečná rána přímo do srdce.
Zrada blízké osoby vždy zabolí. Když je však zrada dvojnásobná, je skutečně obtížné začít opět věřit svému nejbližšímu okolí. Paní Petra se svěřila se svým příběhem redakci Osobnosti.cz. V zaslaném dopise vylíčila, jak se podívala svému manželovi do telefonu, když jí intuice říkala, že se děje něco špatného. Jenže to ještě nevěděla, jak moc špatné to může být.
Intuice jí napověděla
Petřin manžel byl zrovna v koupelně, když mu zapípal telefon. Posledních pár týdnů měla paní Petra pochybnosti o jeho důvěře, a tak neodolala a podívala se, kdo se dožaduje jeho pozornosti. Když zprávu otevřela, nevěřila svým vlastním očím. Kdyby se dozvěděla, že jí je manžel nevěrný, byla by to hrůza, která by ji ale v danou chvíli tolik nepřekvapila. Tušila totiž už delší dobu, že se něco děje.
Ale že v jeho telefonu objeví zprávu od své nejlepší kamarádky, které se poslední týdny svěřuje se svými obavami nad možností rozpadu jejího manželství, to byla skutečně dýka bodnutá do zad. Samozřejmě nemohla přestat číst a rozklikla celou konverzaci. Intimní zprávy, nahé fotografie, to všechno jí ukázalo, jaký život v poslední době její manžel vedl. Už 3 měsíce trvá jeho poměr s její nejlepší kamarádkou Karolínou.
Všechno to do sebe zapadlo
Najednou to do sebe všechno začalo zapadat. Jeho nečekané večerní pracovní schůzky, setrvávání v kanceláři dlouho do noci, nový účes a oblečení její kamarádky. Té, které plakala na rameni, že její manžel má zřejmě poměr. Okamžitě Karolínu konfrontovala. Ta se jen omluvila a začala vysvětlovat, že nechtěla, aby to tak dopadlo.
Petra také nechtěla, aby to tak dopadlo, ale stalo se. Teď nemá ani manžela, ani kamarádku. Ale co dál? Bude vůbec ještě někdy schopna někomu věřit? Je těžké, aby si někdo jiný po takové zkušenosti získal její důvěru. Z této rány pod pás se bude léčit ještě hodně dlouho.
Zdroj: Autorský text, Podklady od čtenářky