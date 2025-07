O této hře se mluví po celém světě. Nové kontroverzní představení si bere na paškál fiktivní život prince George v dospělosti. A rozhodně nejde o nevinnou podívanou.

V New Yorku mělo premiéru odvážné divadelní dílo, které si klade jediný cíl – šokovat. Fiktivní příběh sleduje, jak by mohl vypadat život prince George v roce 2032. Hlavní postava se v inscenaci potýká s vlastní identitou, otevřeně mluví o své sexuální orientaci, propadá drogám a zaplétá se do extrémních praktik. Na Osobnosti.cz jsme dohledali, že spousta lidí včetně kritiků je v šoku, někteří ale mluví o mistrovském díle.

Název, který budí emoce

Samotný titul hry „Prince Faggot“ nenechává nikoho chladným. Autoři sáhli po provokativním pojmenování, které vyvolalo bouřlivé reakce už při oznámení premiéry. Mnozí lidé kritizují nejen název, ale i to, že příběh otevřeně zobrazuje intimní scény, včetně zmínek o BDSM a užívání návykových látek. Hlavní postava navíc nese totožné jméno se skutečným členem britské královské rodiny, což celou situaci ještě více vyostřilo.

„V této meta-divadelní tragikomedii se soubor queer a trans performerů vrhá do myšlenkového experimentu a představuje si budoucího dědice britského trůnu jako žijícího život podobný jejich vlastnímu. Hra zohledňuje, jak mocenské síly, privilegia a kolonizace ovlivňují životy queer lidí, je syrovým a radikálním pohledem na dospívání queer osobnosti,“ uvádí oficiální představení hry. Někteří diváci označují inscenaci za zcela nevhodnou, jiní naopak oceňují odvahu, s níž tvůrci bourají společenská tabu.

Kde končí umění a začíná neúcta

Kritici z významných médií připouštějí, že ačkoli jde o kontroverzní dílo, má inscenace dramatickou sílu. Dokonce zazněly hlasy, že jde o nečekaně kvalitní divadlo. Přesto je téměř jisté, že hra nikdy nebude uvedena ve Velké Británii, kde by podobná témata byla okamžitě odsouzena.

Debata, kterou hra rozvířila, má přesah daleko za hranice divadla. Zatímco jedni vidí ve hře umělecký experiment a snahu otevřít důležitá témata, jiní považují zobrazení královského dítěte v takové formě za naprosto nepřijatelné. A to ve chvíli, kdy skutečný žijící princ George je teprve 11letým chlapcem.

Americká fascinace královskou rodinou

Zajímavé však je, že Američané jsou tolik fascinováni britskou královskou rodinou a mají stále potřebu o ní mluvit, rozebírat ji a přetvářet podle obrazu svého. Objeví se i nelichotivé narážky, například když fiktivní princ George přijde se svým coming-outem, což někdo na internetu komentuje slovy: „Jsem rád, že někdo přidává trochu koření do toho yorkshirského pudinku.“

Britský The Telegraph se zamýšlí nad tím, zda se toto i další americká díla s tematikou královské rodiny (a že jich není málo) dají považovat za urážlivá. „Když je materiál takhle odvážný, obláčkový nebo vyloženě hloupý, je těžké ho brát vážně. Spíše je to zvláštní kompliment: znamení, že Američané se stále nemohou nabažit naší královské rodiny, i když se na ni musí dívat skrze beletrizovanou, okázale queer moderní optiku, aby ospravedlnili svou trvalou posedlost.“

