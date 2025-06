Dceru Andreje Babiše za ručičku nikdo nevodí. Vysokou studuje v zahraničí a v Agrofertu začíná od píky, má tedy velkou šanci firmu jednou převzít.

Vivien Babišová, dcera bývalého premiéra a podnikatele Andreje Babiše, se ukazuje jako sebevědomá a cílevědomá mladá žena, která rozhodně nestaví jen na jménu své rodiny. Díky své pracovitosti a cílevědomosti si postupně razí vlastní cestu. Momentálně studuje ve Španělsku, ale už se také nějakou dobu seznamuje s provozy v rodinném impériu Agrofert. Na Osobnosti.cz jsme se podívali i na její vztah s oběma rodiči.

Studovala na prestižních školách

Vivien Babišová se svým rodičům opravdu povedla. Nejenže zdědila krásu po své mamince, ale je také velmi pracovitá a svědomitá. Střední vzdělání získala na prestižní Prague British International School a poté zamířila na magisterské studium do španělské Barcelony, kde se zaměřuje na studium globální politiky a ekonomiky. Už se však také nějakou dobu rozkoukává v tatínkově Agrofertu.

Pokud byste však čekali, že jí tu někdo umetá cestičku, tak v žádném případě. Začíná pěkně od píky, aby se dobře seznámila se všemi provozy v holdingu. Její otec tak doufá, že jeho děti po něm jednou firmu převezmou. „Já určitě budu rád, když se jednou vrátím do firmy, že tam děti budou pracovat. Děti jsou ještě mladé a musí si to odpracovat, to není, že kdyby přišly do firmy, že tam hned dostanou nějakou funkci,“ prozradil Babiš deníku Blesk v podcastu Hráči.

Chce poznat i lidi, kteří ve společnosti pracují

„Zatím objíždím všechny naše dceřiné společnosti a učím se, co dělají. Učím se třeba věci z potravinářství, chemie, lesnictví, dřevařství. Připravuji se takto do budoucnosti. Je pro mě důležité tyhle věci znát a znát i lidi, kteří u nás pracují. Agrofert by bez svých zaměstnanců nebyl,“ svěřila se v rozhovoru pro Brněnský deník. Cílevědomost a drive jí tak rozhodně nechybí a rodiče jsou na svoji dceru náležitě pyšní.

S maminkou má Vivien velmi kamarádský vztah a obě často sdílejí společné fotografie. I Andrej Babiš uplatňuje na dvě své mladší děti poněkud mírnější výchovu, než kterou musel strpět on sám. Vivien si tak ze svého táty ráda udělá legraci i veřejně, kdy se směje jeho čepici nebo tomu, jak legračně venčí jejich psy. O ambiciózní Vivien tak v budoucnu ještě nejspíš uslyšíme. Navíc se zdá, že zájemci o krásnou a bohatou dědičku teď mají šanci. Před časem se totiž rozešla s ruským podnikatelem Iljou Isupovem a měla by být stále k mání.

