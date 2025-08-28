Dana Batulková prošla bouřlivým manželstvím s Davidem Prachařem, které provázely hádky, nevěra i dramatické rozchody.
Herečka Dana Batulková má za sebou životní příběh, který připomíná dramatický scénář. Její manželství s hercem Davidem Prachařem bylo plné emocí, vzestupů i pádů. Jak jsme si však v redakci Osobnosti.cz všimli, dnes už působí vedle svého současného partnera, divadelního manažera Ondřeje Zajíce, vyrovnaně a klidně.
Manželství plné zvratů
Batulková a Prachař tvořili pár, který na veřejnosti dlouho působil stabilně. Vychovávali dvě děti, Jakuba a Marianu, a navenek vypadali jako šťastná rodina. Pod povrchem to ale vřelo. Rozchod přišel nečekaně, a to kvůli vztahu Davida Prachaře s herečkou Lindou Rybovou. Batulková tehdy reagovala emotivně. Sokyni prý dokonce udeřila přímo v divadelním zákulisí a Prachařovi rychle připravila kufry.
Rány osudu a nová síla
K rozvodu se přidal další úder, když krátce poté vyhořel rodinný dům, který měl pro Batulkovou velkou citovou hodnotu. Zůstala sama s dětmi a pustila se do obnovy domova prakticky z trosek. Přesto dokázala najít sílu pokračovat a nepoddat se nelehké situaci. A nakonec našla i novou lásku. „Nikdy bych nedala přednost muži před dětmi, přes to vlak nejede. A pro děti je určitě úlevné, že mám někoho, s kým jsem spokojená, že jsem znovu nastartovala svůj život,“ vysvětlila pro SeznamZprávy.
Ani ona nebyla bez chyby
Veřejnost ji tehdy vnímala jako oběť, která statečně čelí nepřízni osudu. Málokdo si ale připomíná, že ani Batulková nebyla vždy tou zcela nevinnou stranou. Sama se v minulosti zapletla s režisérem Jankem Uhrinem, když byla stále vdaná. I proto se dá říct, že příběh jejího manželství s Prachařem byl složitější, než se na první pohled zdálo.
Dnes však herečka působí spokojeně. Po boku o 12 let mladšího Ondřeje Zajíce našla stabilitu i nový klid. Sama přiznala, že se z divokého „torpéda“ proměnila v ženu, která si své kroky pečlivě promýšlí. Vztah, ve kterém nejde o věk, ale o porozumění, jí podle všeho přinesl přesně to, co v bouřlivých letech manželství s Prachařem postrádala.
Nakonec lze říct, že oba bývalí partneři našli své štěstí. Batulková má Zajíce, Prachař žije s Lindou Rybovou. Životní cesty se rozešly, ale obě vedly k novým začátkům.
Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Blesk, SeznamZprávy, Instagram Dany Batulkové