Moderátorka a spisovatelka Halina Pawlowská musí i ve starobním důchodu stále pracovat, jinak by nevyžila.
Halina Pawlowská je pověstná svým humorem, přímočarostí a upřímností. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, nedělá jí tedy problém přiznat, jaký má názor na český důchodový systém a jak dokáže vyžít s výší své penze. Vzhledem k tomu, že stále pracuje, nebude to s jejím důchodem žádná sláva.
Čekala víc
Halina Pawlowská sice nepatří mezi důchodce, kteří by si chtěli neustále stěžovat, nicméně přiznává, že vzhledem k tomu, kolik si celý život vydělávala, čekala o něco vyšší důchod, než jaký jí byl přiznán. Pro některé penzisty by možná byl její důchod dostačující, nicméně život v Praze přece jen něco stojí a při dnešních cenách je skutečně složité vyžít z mála. Pawlowská uvedla, že jen na sociálním pojištění zaplatí víc, než kolik její důchod činí.
„Jsem oficiálně v důchodu a jsem oficiálně pracující důchodce, který platí vyšší sociální pojištění, než jaký dostává důchod. Vždycky jsem slušně vydělávala, vždycky jsem platila obrovské daně a všechna povinná pojištění a z tohoto úhlu mám důchod malý. A vzhledem k současné drahotě je vysloveně malý. Na druhou stranu, řekla bych, že většina ostatních důchodců má důchod ještě o mnoho nižší,“ uvedla v rozhovoru pro České důchody.
Podniká společně s dcerou
Pawlowská si k důchodu přivydělává tím, co jí šlo vždycky nejlépe. Spolupracuje s Českým rozhlasem Dvojkou, kde o víkendu vysílá 2 hodiny svůj pořad Omeletky. Také podniká společně se svou dcerou Natálií, s níž založila oděvní značku HalinaNatálie. Přestože jsou postavou každá úplně jiná, spojuje je láska ke kvalitní a elegantní módě.
Nápad na založení módní značky přišel během výletu do Paříže, kde matku i dceru uchvátily stejné šaty. Obě si je pořídily, každá v jiné velikosti, a oběma padly jako ulité. Což by se dle jejich slov u nás v Česku nestalo. Z Paříže si tedy přivezly nápad inspirovat se francouzskou módou a založit oděvní značku, která bude schopna splnit požadavky na oblékání drobných i méně drobných žen. Letos to bude 9 let, co navrhují šaty od velikostí XS až po XXL.
Zdroj: Autorský text, České důchody, HalinaNatálie, Facebook Haliny Pawlowské