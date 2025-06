S kým žije herec Miroslav Vladyka? Lásku našel mimo hereckou branži

Miroslav Vladyka se hned v několika případech zakoukal do svých hereckých kolegyň, lásku však nakonec našel mimo branži.

Herec Miroslav Vladyka je osobností českého showbyznysu už desítky let. Mluví za něj především jeho práce a o jeho soukromém životě se toho zase tolik neví. Svou partnerku do společnosti příliš nebere, lásku totiž našel mimo branži. S kým Miroslav Vladyka, nyní známý jako Vagy ze seriálu Jedna rodina, vlastně žije, to nás na Osobnosti.cz zajímalo, stejně tak ale to, na čem momentálně pracuje.

Platonické lásky Miroslava Vladyky

Miroslav Vladyka se nikdy netajil tím, že jej přitahují především blondýnky. Přiznal, že byl platonicky zamilován do několika svých hereckých kolegyň, například Dany Batulkové nebo Veroniky Žilkové. Ty ale jeho lásku neopětovaly a Batulková tak skončila v náruči Davida Prachaře. Veronika Žilková, do níž se zamiloval během natáčení seriálu My všichni školou povinní, zase měla po boku tehdejšího partnera Jiřího Hanycha, s nímž má dceru, modelku Agátu Hanychovou.

Později zjistil, že láska v jeho branži mu nejspíš nepokvete, a štěstí našel u své budoucí manželky Kateřiny, s níž má 3 děti, dcery Adélu a Kristýnu a syna Matěje. Vztah bohužel nevydržel a skončil rozvodem. Se svými dětmi má ale Vladyka skvělý vztah, ve skutečnosti jsou to ony, kdo ho do společnosti doprovází více než jeho současná partnerka Ladislava Lichtenbergerová.

Ani ta se nepohybuje v herecké oblasti. Je známo, že vystudovala ekonomickou vysokou školu a pracuje v korporátu. S Miroslavem Vladykou ji sice nepojí láska ke stejnému zaměstnání, ale to není tak podstatné. Důležité je, že mají společné koníčky, jako je sport, příroda a také cestování. Děti spolu nemají, ale to neznamená, že si neužívají vnoučátek od hercových dětí.

Kde můžete Miroslava Vladyku vidět

Miroslav Vladyka nyní vystupuje na televizních obrazovkách především v roli Vagyho v seriálu Jedna rodina, kde je velkým kamarádem a také kolegou Filipa v podání herce Filipa Blažka. Svou lásku k cestování a turistice spojil s projektem Stezka Českem, seriálem České televize. Jedná se o projekt party nadšenců, kteří navázali spolupráci s Klubem českých turistů, a v jeho rámci můžete projít celou Českou republiku od nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu bodu či naopak.

Foto: Nextfoto, Miroslav Vladyka a Filip Blažek na setkání kapely Doctor PP s fanynkami

Česká televize v roce 2023 natočila 10dílný dokumentární seriál Stezka Českem o přechodu severní větve trasy, průvodcem je právě herec Miroslav Vladky, který se nyní zúčastnil i druhé řady, v níž se vydává z nejvýchodnějšího bodu Česka, z Bukovce, přes Javorníky, Bílé Karpaty, Podyjí, Českou Kanadu, Novohradské hory a Šumavu až k nejzápadnějšímu bodu Stezky v Krásné u Aše, jak uvádí iDNES.

