Hana Holišová partnera tají už dlouhých 8 let. Není z branže a ráda by uchovala jeho anonymitu. Na otázky o svatbě a dětech má jasné odpovědi.

Hana Holišová patří k našim nejkrásnějším herečkám. Její popularita vystřelila v době, kdy hrála v seriálu Velmi křehké vztahy a od té doby jde z role do role. Je úspěšnou herečkou a zpěvačkou, která exceluje nejen v seriálech, zmiňme například roli Veroniky v nekonečném seriálu Ulice, ale i v divadle. Je hrdou dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie. Jak jsme si však v redakci Osobnosti.cz všimli, svého partnera úzkostlivě tají a na otázku, proč nemá děti, už je trochu alergická.

V seriálu matkou i babičkou

Role Anny Peškové v seriálu Velmi křehké vztahy po boku Daniela Bambase a Veroniky Maléřové v seriálu Ulice jsou pro Hanu Holišovou zásadní v její herecké kariéře. Díky nim se dostala do povědomí veřejnosti a její popularita tak nabrala nečekané obrátky. S tím je však spojený i obrovský zájem médií a společnosti o její osobní život.

Nevíme, jak se jí to daří, ale i přesto Hana úspěšně tají svého partnera už 8 let. Že je zadaná, to se moc dobře ví, kdo je ale pan tajemný, to stále zůstává záhadou a Hana je za to ráda. Už jen neustálé dotazy, kdy bude mít děti nebo proč je nemá, jsou pro ni nepříjemné, alespoň svého partnera toho chce ušetřit. Přitom v seriálu Ulice už je babičkou.

„Jsem delší dobu šťastná a spokojená. Mám partnera, který není z naší branže, a to je opravdu všechno, co vám k tomu řeknu,“ sdělila pro Blesk. To byla jediná informace, kterou veřejnost o hereččině soukromí získala.

S mateřstvím si hlavu neláme

Haně Holišové je 44 let a je stále bezdětná. Z mateřství ani svatby si však velkou hlavu nedělá. „Rozumím tomu, že je u žen období, kdy se od nich očekávají děti a rodina, ale já se tím vůbec nezabývám. Vyznávám heslo ,žij a nech žít‘, každý to má nastavené jinak, každého životní cesta je unikátní. Člověk přece není povinen žít podle toho, jaká mají lidé kolem očekávání,“ svěřila se pro Novinky.

„Rozhodně to u mě není tak, že jsem se zaměřila jen na práci. Žiju i svůj osobní život, rozhodně ho kvůli kariéře nedokládám. Nikdy to tak nebylo. Měla jsem samozřejmě období, kdy bylo třeba se intenzivněji věnovat práci, ale na osobní život jsem nikdy nerezignovala,“ dodala. Hana je dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie. Poprvé ji získala v roce 2013 za roli Papežky Jany v muzikálu Papežka, podruhé o 10 let později v roce 2023 za roli Marty Kubišové v inscenaci Marta.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Novinky, Wikipedia, Instagram Hany Holišové