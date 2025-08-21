Modelka Simona Krainová žije život, o kterém si většina lidí může nechat jen zdát. Létá mezi Českem, Dubají a Dominikánskou republikou.
Krasavice Simona Krainová s manželem Karlem Vágnerem mladším patří k českým celebritám, které bydlení chápou nejen jako pouhopouhé zázemí pro trávení času, ale i jako určitou životní filozofii a investici. Ať už jde o pražský mezonet, apartmán v Dubaji nebo vilu v Karibiku, vždy se jedná o kombinaci luxusu, praktičnosti a osobního vkusu. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se rozhodli na tato místa blíže podívat.
Pražské hnízdo s výhledem na půl města
První z jejich nemovitostí je mezonet na Praze 6, kde rodina žije už řadu let. Simona si byt pořídila ještě před seznámením s Karlem. Později, když čekali syna Maxe, přikoupili sousední byt od Dary Rolins a spojili oba prostory do jednoho. Výsledek? Velkorysých 400 m² s moc pěkným a rozsáhlým výhledem i šatnou, o jaké sní asi každá žena.
Po více než 10 letech pak přišla kompletní rekonstrukce, na kterou dohlížela designérka Monika Drbalová. „Každý koutek interiéru jsme navrhli s důrazem na vzdušnost, čistotu a zároveň na fascinující detaily,“ popsala architektka pro portál iDnes. Dominantou je třímetrová postel, která se stala jakousi vizitkou takové té domácí pohody.
Dubaj jako splněný sen a Karibik jako únik
Dubaj byla pro Krainovou láskou na první pohled. Po 15 letech pravidelných návštěv si s manželem splnila sen a pořídila apartmán v luxusní čtvrti Dubai Marina. „Konečně jsme našli náš vysněný domov v Dubaji,“ napsala nadšeně na svém Instagramu. Z bytu se dívá na proplouvající lodě i okolní mrakodrapy. Díky realitní expertce Janě Zapletalové tak našli místo, které jim poskytuje komfort i dobrou polohu kvůli vzdělání synů.
Třetí a zatím poslední investicí je Dominikánská republika. Tam rodina tráví několik měsíců v roce a děti dokonce navštěvují místní školu. Oblast na severu ostrova si oblíbili pro její klid, prázdné pláže a také autentický život místních obyvatel. Dokonce tam můžete vidět divoké koně a na plážích nikdo nebývá. V nově budované vile plánují naplno prožívat místní atmosféru.
Takový luxus většina lidí nikdy nezažije
Krainová s Vágnerem si život zařídili podle svých představ, ale právě tady je patrný kontrast s běžnou realitou. Zatímco pro ně je cestování mezi Prahou, Dubají a Karibikem samozřejmostí, většina českých rodin řeší spíše hypotéky a zdražující náklady na bydlení. Průměrná cena bytu v Praze přesahuje 150 tisíc korun za metr čtvereční, působí 400metrový mezonet jako z jiné planety. Podobně i dovolená v Dubaji, kde týdenní pobyt pro čtyřčlennou rodinu vyjde klidně na 100 tisíc korun, je pro většinu lidí nedosažitelným luxusem. O koupi apartmánu už nelze mluvit vůbec.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, iDnes, Instagram Simony Krainové