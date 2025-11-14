Marek Benda poprvé usedl do Poslanecké sněmovny roku 1990 a už neodešel. Historicky je nejdéle sloužícím poslancem.
Politik Marek Benda oslavil 57. narozeniny, jak v redakci Osobnosti.cz víme. Za svůj dosavadní život nepoznal jinou práci než v oblasti politiky. Je tak historicky nejdéle soužícím poslancem. Ve Sněmovně se poprvé ukázal v roce 1990, usedává v ní už neuvěřitelných 35 let.
Kdo je Marek Benda?
Marek Benda se narodil 10. listopadu 1968 v Praze rodičům Václavovi a Kamile. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Praze, přestože patřil k nejlepším studentům a měl veškeré předpoklady pro studium na gymnáziu. Ovšem minulost jeho otce, disidenta a výrazné postavy českého katolického undergroundu, mu to nedovolovala. Jak se ale v pozdějších letech ukázalo, nic z toho mu nebránilo se nakonec stát jedním z nejvlivnějších členů Poslanecké sněmovny.
Po maturitě studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kterou však kvůli revolučním událostem a také náročné politické činnosti nedokončil, stejně tak i Filozofickou fakultu UK. Magisterský titul získal až na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2008.
Politická kariéra
Do politiky se Benda zapojil poprvé v březnu roku 1989, v listopadu téhož roku byl jmenován do Koordinačního stávkového výboru studentů. O pár měsíců později spoluzakládal Křesťansko-demokratickou stranu (KDS), jejímž předsedou se stal jeho otec Václav Benda. Později byla strana sloučena s Občanskou demokratickou stranou.
V roce 1990 se stal jako teprve 21letý student členem České národní rady, přičemž ještě ani pořádně netušil, co Česká národní rada představuje. Od roku 1996 je Marek Benda neodmyslitelně spjat s ODS, kde setrvává dodnes. Z Poslanecké sněmovny si krátce odskočil v roce 2002, kdy z pražské kandidatury ODS skončil těsně pod čarou a stal se tak druhým náhradníkem.
Marek Benda skutečně zasvětil svůj dosavadní život pouze politice, což mu mnozí vyčítají. Dle některých kritiků by měl okusit i jinou práci, ale Benda má jasno. Vždy ho zajímaly zákony a politika pro něj zkrátka není jen zaměstnání a zdroj obživy, ale vášeň. Podílel se na celé řadě legislativních změn a právním otázkám se věnoval i v době, kdy poslancem na krátký čas nebyl. Přesto si uvědomuje, že setrvávání v politice nemusí být celoživotní záležitostí.
„V politice to nikdy není na celý život. Jednou za čtyři roky musíte předstoupit a zeptat se, jestli vás lidé chtějí. Jednou to skončí. Ale letos se na kandidátku znovu postavím a zase se zeptám voličů, jestli mi ještě věří,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES. Výsledky voleb prokázaly, že Marek Benda má i po 35 letech v Poslanecké sněmovně důvěru svých voličů.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Wikipedia, Instagram ODS