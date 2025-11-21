Nikol Leitgeb si na toho pravého musela pár let počkat. Když to nejméně čekala, objevila se její osudová láska.
Úspěšná influencerka Nikol Leitgeb hojně sdílí momenty ze svého rodinného života na sociálních sítích a lidé to milují, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Neustále jí naskakují noví sledující díky její autentičnosti. Nemá problém ukázat své dva syny, kteří jsou na jejím Instagramu koneckonců možná populárnější než ona sama, a velmi často se v jejích příspěvcích mihne i její fešný manžel Petr. Na něj si musela mnoho let počkat.
Single matka
Nikol má svého prvního syna s předchozím partnerem Martinem Kynclem. Syn Mathias však žije ve společné domácnosti s Nikol, jejím manželem Petrem a jejich společným synem Tobiasem. Nicméně s bývalým přítelem vychází dobře, koneckonců jejich rozchod byl velmi klidný a na všem se společně domluvili.
Dvojice se rozešla, když byl Mathiasovi pouhý rok a půl. „Řekla bych, že partnerství, která nemají pevné základy, nemohou tak velkou změnu jako narození dítěte přežít,“ vyjádřila se tehdy Nikol v rozhovoru pro iDNES. V současné době jsou ale oba šťastní ve svých manželstvích. Kyncl se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Barbarou, která pracuje jako kosmetička a z předchozího vztahu má dceru.
I když si však Nikol bývalého partnera nemůže jako otce vynachválit, náhle se ocitla v situaci, kdy z ní byla single matka a měla toho až nad hlavu. Stále byla pracovně aktivní, na starosti malé dítě, bylo toho na ni spousta. Rozhodně v té době nepomýšlela na nový vztah. Láska si však správnou chvíli nevybírá, prostě se objeví. Tak to bylo i u Nikol, jež se potkala se svým tehdy ještě kamarádem Petrem.
Myslela si na něj dlouho
„Petr přišel v době, kdy jsem toho měla jako single matka plný brejle. Všeho. A nedokázala jsem si představit, že bych v tuhle chvíli začínala novej vztah, na to jsem neměla absolutně šťávu. A energii začátky vztahů většinou potřebujou. Jenže s Petrem to bylo úplně jiný. Přišel k nám domů a už neodešel. Okamžitě s námi začal žít. Se vším všudy. Vypadalo to, jako by s námi byl odjakživa. Stará se o mě i o Máťu, chová se k němu jako k vlastnímu, bere nás jako celek, jako balíček,“ pochvalovala si před lety Nikol v rozhovoru pro Deník.
Dobře se s ním cítila zřejmě také proto, že se s Petrem znali už mnoho let. Přiznala, že do něj byla platonicky zamilovaná už na vysoké škole, ale zkrátka nikdy nebyla vhodná chvíle, aby to spolu dali dohromady. Na tu si musela počkat, ale jak se zdá, vyplatilo se. V červnu 2021 se vzali, jen krátce před porodem Nikolina druhého syna Tobiase. Dnes si užívají rodinnou idylku ve svém domě v Lánech.
Petr začal být na sociálních sítích stejně populární jako Nikol. Spousta jejích sledujících jí manžela závidí, rád vaří, v době jejich seznámení vedl mezinárodní cukrářskou akademii, je tvůrcem zmrzlin Mauglí a nemá problém být mužem v domácnosti, aby se Nikol mohla věnovat své práci a také Nadačnímu fondu Radovan.
Zdroj: Autorský text, Deník, iDNES, Instagram Nikol Leitgeb