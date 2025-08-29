Legendární hlasatelka České televize Saskia Burešová se objevila ve společnosti po boku své vnučky Aleny. Je stejně krásná, nicméně svět showbyznysu ji nijak neláká.
Saskia Burešová je stálicí České televize, kde řadu let působí jako hlasatelka. Stejně jako svou dlouholetou kariéru si udržuje také svůj vzhled, ostatně to působí tak, že moderátorka legendárního Kalendária snad vůbec nestárne. Je krásná a nikdo by nehádal, že příští rok oslaví osmdesátku. Geny po ní zdědila zřejmě i její vnučka. Na Osobnosti.cz jsme nemohli přehlédnout, že s krásnou mladou ženou Burešová zavítala na finále soutěže pánské krásy.
Mají krásný vztah
Saskia Burešová si nenechala ujít slavnostní finále soutěže pánské krásy Muž roku v náchodském divadle jako členka poroty. Vloni se zde neobjevila ze zdravotních důvodů, ale ročník předtím si velmi užila. Na mužích si nejvíce váží sexappealu, charismatu, zkrátka ji musí něčím zaujmout. Nemalou roli hraje i celkové vystupování, inteligence a smysl pro humor. A v soutěži pak dokázala ocenit i duchapřítomnost a pohotové reakce finalistů.
Doprovod jí tentokrát dělala krásná mladá žena, kterou hlasatelka představila jako svou vnučku Alenu a uvedla, že spolu mají výborný vztah. „To je moje vnučka. Vycházíme spolu výborně a chtěla jsem jí ukázat, jak to tady vypadá. Ať se pobaví, než jí začne škola,“ uvedla Burešová pro Super.
Showbyznys ji neláká
Alena sice po své babičce podělila krásnou tvář, ale to je zřejmě vše. Svět showbyznysu ji neláká a září reflektorů se tak nejspíše zlákat nenechá. Její vášní je zcela odlišný obor. Původně chtěla studovat medicínu, nicméně je to genetika, kterou nakonec zvolila na přírodovědecké fakultě. Proto byla také ráda, když mohla svou babičku doprovodit i na jinou prestižní akci – Anděl mezi zdravotníky.
„My v rodině vlastně žádného lékaře nemáme. My jsme spíš jako z umělecké rodiny. Nevím, nějak se to v ní prostě zrodilo. Ale je úplně zapálená. Ona je takový studijní typ, naštěstí,“ uvedla pro eXtra Burešová. Nicméně doprovodit svou babičku do společnosti, kde se to hemží médii, jí nijak nevadí. Na tento svět je zvyklá, přestože není jeho součástí. Raději ale vždy stojí někde v pozadí.