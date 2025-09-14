Felix Holzmann dlouho skrýval prožité válečné hrůzy, kdy byl rok zajat v gulagu. Informace se dostaly na veřejnost až po jeho smrti.
Felix Holzmann bezpochyby patří k osobnostem československé televizní tvorby, která měla za úkol především bavit diváky. To Holzmannovi šlo bravurně, jak si v redakci Osobnosti.cz pamatujeme. Vystupoval jako sólistka, ale i s některými slavnými osobnostmi, zpravidla pak s Viktorem Maurerem nebo Františkem Budínem, kteří měli být ve dvojici těmi chytrými a Holzmann tím přihlouplým, jenž tvořil legraci. Ve skutečnosti byl ale bavič velmi inteligentním mužem, s nímž se život rozhodně nemazlil.
Humor mu pomáhal zapomenout
Felix Holzmann je nenahraditelný a nenapodobitelný. Napříč generacemi baví televizní diváky i dnes v mnohokrát reprízovaných pořadech, které jsou převážně vysílány na Silvestra, popřípadě vánoční svátky či některá jubilea televizní tvorby. Dokonale uměl ztvárnit člověka přihlouplého, natvrdlého a naprosto nechápavého. Smysl pro humor doplněný charakteristickým hlasem rozesmál diváky až k slzám.
Mnozí si jej zaškatulkovali do charakteru, pod kterým však vystupoval pouze na jevišti. Pod maskou ne příliš bystré postavy se však skrýval muž velmi inteligentní, elegantní a schopný vést debaty na úrovni. Pokud byste poznali Felixe Holzmanna v jeho pravé podobě, zjistili byste, že na své duši si nesl tolik šrámů, že jich jeden člověk nemůže ani takové množství unést. A ještě ke všemu oplýval jedinečným humorem a schopností bavit lidi kolem sebe.
Byl zajatcem v gulagu
Felix Holzmann si v mládí prožil mnoho krutého. Na začátku války byl odveden do wehrmachtu, sloužil u námořního dělostřelectva a na konci války byl v Gdaňsku zajat Rudou armádou a odveden do gulagu, kde musel rok tvrdě pracovat a ještě se potýkat s krutým mrazem. Jeho rodina si myslela, že už ho nikdy neuvidí. Naštěstí byl ale propuštěn a se svou sestrou Emmou a se svou maminkou se mohl znovu setkat a obejmout je.
Nicméně drsné podmínky gulagu ho změnily natolik, že i vlastní rodina měla problém ho poznat. Vzpomínky na období, kdy netušil, zdali vůbec přežije, už nikdy z paměti nevymazal, ovšem rozhodl se je nechat za sebou. Byl živ a zdráv, byl se svou rodinou, na ničem jiném nezáleželo. O válce nikdy nemluvil, ani v jeho životopisném dokumentu, který vyšel 7 let po jeho smrti v roce 2009 nebyla o těchto časech zmínka. Holzmann chtěl zažívat už jen radost. Možná proto se rozhodl, že bude rozdávat smích všude kolem. A rozhodně se mu to dařilo.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, Novinky, Blesk, iDnes, Facebook Vzpomínky na socialismus