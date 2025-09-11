Herečka Jiřina Bohdalová je doslova českou ikonou. O to víc to byl šok, když po desítkách let přišla o své místo v Divadle na Vinohradech.
Život známé Jiřiny Bohdalové není jen o jejím všestranném talentu, ale také o různých a nečekaných životních situacích, které ji v závěru posílily, i když byly zprvu těžké. Odchod z vinohradského divadla v roce 2005 vypadal jako nečekaná rána. Zasáhlo to nejen ji samotnou, ale i generace jejích fanoušků, kteří byli zvyklí vídat ji na zdejším jevišti, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli.
Kariéra plná úspěchů a zkoušek
Spočítat všechny role Jiřiny Bohdalové je skoro nemožné. Publikum si ji zamilovalo na filmovém plátně i v televizi. Excelovala v legendárním Televarieté s Vladimírem Dvořákem, objevila se v nespočtu filmů, například Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Ženy v ofsajdu, pro mnohé také bude už navždy Nesmrtelnou tetou. Zapsala se i do srdcí dětí díky nezapomenutelnému hlasu Křemílka a Vochomůrky a mnoha dalším pohádkám.
Vždycky to ale neměla jednoduché. V 50. letech čelil politickému procesu její otec, který byl odsouzen na 15 let do vězení (strávil zde 6 let), tehdy se musela postarat o rodinu ona. Nevyhnula se bolestnému rozpadu manželství s Břetislavem Stašem ani bouřlivému vztahu s Radoslavem Brzobohatým. Přesto se nikdy nevzdala, a proto ji mají lidé rádi.
Nedobrovolné loučení s vinohradským jevištěm
Bohdalová působila v Divadle na Vinohradech už od roku 1967 a publikum ji vždycky přijímalo s otevřenou náručí. Její jméno bylo zárukou vyprodaných sálů, ať už šlo o komediální role, nebo dramatičtější postavy. Lidé si ji zamilovali jako Erži Orbánovou v Kočičí hře nebo Kláru z Domu na nebesích.
Proto všechny překvapilo, když tehdejší vedení divadla v čele s Martinem Stropnickým oznámilo, že hra „Lásky paní Katty“, ve které Bohdalová hrála, bude stažena z repertoáru a pro herečku už žádná další role nepřijde. „Derniéru mi oznámili měsíc dopředu. Prý z důvodu repertoárových změn. To je ale věc ředitelství,“ uvedla tehdy Jiřina Bohdalová pro Blesk. Její slova jasně dokazovala, že rozhodnutí přijala s profesionalitou jí vlastní, i když ji to nejspíše hodně zasáhlo.
Záskok v Jezerce a nový dech
Jak se říká, jedny zavřené dveře otevřou dvoje nové, a tak přišlo brzy něco jiného. Zmíněnou hru totiž převzalo Divadlo Na Jezerce principála Jana Hrušínského, kde se herečka stala obrovskou posilou. „Jsem šťastná, že jsem se tu hru neučila zbytečně. Paní Katty pro mě byla jedna z nejtěžších rolí vůbec,“ prohlásila s úlevou.
V Jezerce strávila krásných 18 let a stala se jedním z tahounů divadla. Teprve v roce 2023, na doporučení lékařů a ve věku 92 let, oznámila definitivní konec své divadelní kariéry. Loučení probíhalo ve veselém duchu a vzpomínali na něj všichni její kolegové.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Blesk, ČSFD, Instagram Jiřiny Bohdalové