Dcera Saši Rašilova a Vandy Hybnerové své rodiče překvapila. Netušili, že touží po herectví. Najednou přišla přihláška na DAMU.

Manželství herečky Vandy Hybnerové a Saši Rašilova sice nevydrželo, ale vzešly z něj dvě krásné dcery, Antonie a Josefína. Antonie přitom jako kdyby svému tatínkovi z oka vypadla. Po obou rodila však zdědila herecké vlohy a po jejich vzoru se vydala na dráhu herectví. A právě na Antonii a její kariérní směřování jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.

Spokojené manželství krachlo

Saša Rašilov a Vanda Hybnerová se brali v roce 1993 a zplodili dvě děti, dcery Antonii a Josefínu. Vybudovali si krásnou a spokojenou rodinu, která se bohužel v roce 2014 rozpadla, když došlo na rozvod. Už od začátku oba jasně promluvili do médií, že se nejedná o konec kvůli někomu třetímu. Zkrátka a dobře se stalo to, co se děje v mnoha manželstvích, a není to nic výjimečného, došlo na krizi, jejíž následky už nešlo spravit.

Jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu se tak rozpadl a každý si šel svou vlastní cestou. Až později se ukázalo, že se herec zakoukal do podnikatelky Věry Miťkové a od rodiny odešel právě kvůli ní. Vztah jim však nevydržel. Mezitím se Hybnerová dala dohromady s o 13 let mladším závodníkem Jakubem Chourou. V roce 2018 se Rašilov podruhé oženil, vzal si herečku Lídu Němečkovou, s níž má také dvě dcery, Marii a Emílii.

Antonie jde ve šlépějích rodičů

Na všechny své dcery může být herec náležitě pyšný. Jakou cestou se vydají ty nejmladší, je ještě ve hvězdách, nicméně Antonie už má jasno. Dívka, která svého tatínka rozhodně nezapře jak vzhledem, tak ani talentem, se vydala ve šlépějích svých rodičů a stala se z ní herečka. Na cenách Thálie v roce 2024 dokonce předávala prestižní divadelní ocenění Martině Hajdyle Lacové.

Foto: Nextfoto, Antonie Rašilovová předává cenu Thálie pro rok 2024

„Ano, Tonička je herečka a předávala na Tháliích cenu. Jasně, že jsem byl ohromně pyšný, když se objevila na pódiu. Ona sama byla tou nabídkou příjemně překvapená a poctěná, byla oslovena hereckou asociací,“ svěřil se pro Lifee pyšný tatínek. Přitom se zpočátku nezdálo, že by toužila zrovna po profesi herečky.

Odmaturovala na francouzském gymnáziu a svým rodičům se se svými úmysly nesvěřovala. Náhle všechny překvapila přihláškou na DAMU. Antonii mohli diváci vidět v seriálech, jako jsou Vytoč svého agenta, Adikts nebo Policie Hvar. V současné době působí v Divadle X10, Divadle Palace a divadelních souborech FRAS, TMEL či Holektiv.

