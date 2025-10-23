Alena Šeredová je úspěšnou modelkou, moderátorkou, ale je především matkou. Na sociálních sítích sdílela rodinné fotografie.
Modelce a moderátorce se blíží padesátka, ale jako kdyby nezestárla ani o den od doby, co získala čtvrté místo v soutěži krásy na Miss World. Nikdo její úspěch nepřekonal, dokud korunku nezískala Taťána Kuchařová v roce 2006. Po letech se usadila v Itálii, kde žije se svou krásnou rodinou. Syny má s fotbalovou legendou, dcerku s dědicem italské automobilky Fiat, jak naší redakci Osobnosti.cz neuniklo.
Talent zdědil po tatínkovi
Alena Šeredová se nedávno pochlubila na svém Instagramu momentkami ze života své krásné rodiny. Sedmnáctiletého syna Louise Buffona má modelka z prvního manželství se slavným italským gólmanem Gigi Buffonem, jejichž sňatek trval pouhé 3 roky. Louis se zřejmě potatil, protože i on sdílí lásku k fotbalu.
Hraje za italskou Pisu a nedávno odehrál své první zápasy v týmu, jenž je nováčkem italské série A. Hraje na pozici útočníka. Šeredová má s Buffonem ještě mladšího syna Davida, kterému je 15 let. I ten se objevil na společných rodinných fotografiích sdílených na sociálních sítích. „Každá příležitost je dobrá k tomu, abychom byli spolu. Fandíme,“ napsala ke zveřejněným snímkům.
Rozkošná dcerka
Přestože má Šeredová dva téměř dospělé syny, se svým druhým manželem Alessandrem Nasim, podnikatelem a miliardářem, dědicem italské automobilky Fiat, má ještě rozkošnou 5letou dcerku Vivienne. Její příznivci neskrývali své nadšení, jak krásnou rodinu Šeredová má. Fanoušků má spoustu v rodné České republice i v Itálii, kde si za ty roky vybudovala silné jméno.
Zdroj: Autorský text, Instagram Aleny Šeredové