Tomáš Töpfer je podruhé ženatý a užívá si šťastný rodinný život. O svém soukromí příliš nemluví, v prvním manželství zažil velkou bolest.

Tomáš Töpfer je pro veřejnost známý především jako herec a divadelní ředitel. O jeho práci se toho ví spoustu, ale o jeho soukromí téměř nic, bedlivě si jej střeží a striktně odděluje osobní život od toho profesního. Nicméně je známo, že za svůj život byl dvakrát ženatý. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, s kým herec Tomáš Töpfer žije.

Známost od soudu

Manželkou herce Tomáše Töpfera je Marta Hergetová, nyní už Töpferová, která pracovala jako právní úřednice u soudu. Zde se také poprvé setkali. Marta byla v práci, Töpfer se musel dostavit na soudní řízení kvůli stanovení výše výživného. Jejich cesty se střetly a náhodné setkání nakonec vyústilo ve vážnou známost, která nejdříve začala krátkým povídáním u kávy, kterou Marta Töpferovi připravila.

„Ona nebyla soudkyně, byl jsem tam kvůli výživnému na děti. Náhodou jsme se setkali, ona mi uvařila kafe, byla milá a hodná. Povídali jsem si, sešli jsme se, nakonec jsme spolu posnídali. Od té doby spolu snídáme často,“ zavzpomínal herec na začátky jejich vztahu pro Prima Ženy. Před oltářem stanuli v roce 1992, společně vychovávají dceru Lucii.

Herec přiznává, že po boku své druhé manželky žije spokojeným rodinným životem a rád si střeží své soukromí. Rád se rozpovídá o své práci, nových projektech, ale o své manželce a rodině obecně mluví velmi nerad. Stejně tak i jeho žena Marta se vyhýbá záři reflektorů a svého manžela ani nedoprovází na společenské akce. Nicméně na svého muže do divadla chodí velmi ráda, můžete ji tak zahlédnout spíše v publiku než po jeho boku.

Rodinné drama

Ovšem první manželství Tomáše Töpfera skončilo skutečně bolestivě. Náhle přišel o celou svou rodinu, aniž by měl vůbec tušení, co jeho manželka plánuje. Dva roky před sametovou revolucí se rozhodla emigrovat. V roce 1987 sbalila obě dcery, Terezu a Martu, a odstěhovala se do USA. Herec přišel o všechno. Není se mu co divit, že se nyní nechce bavit o svém soukromí a rodině. Tehdy se okamžitě vydal své děti hledat na vlastní pěst.

Neměl nic, žádné prostředky, které by mohl použít k hledání své rodiny. Měl však štěstí na hostitele v cizí zemi, byl to muž, který byl s jeho tatínkem v koncentračním táboře. Pomohl Töpferovi zorientovat se v cizím prostředí a hledat jeho rodinu. Nakonec se jim podařilo získat přesnou adresu, kde hercova manželka i s dětmi bydlely. Poté své děti roky neviděl, i o narození vnoučat se dozvěděl náhodou. Nicméně později se rodinné vztahy zlepšily a dcery svého otce pravidelně navštěvují v České republice, jedna z nich se dokonce vrátila natrvalo.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, ProŽeny, Wikipedia