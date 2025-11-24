Herec Saša Rašilov je podruhé ženatý, dříve tvořil pár s herečkou Vandou Hybnerovou. Té utekl za bohatou milenkou.
Svého času patřili manželé Vanda Hybnerová a Saša Rašilov k nejstabilnějším a nejkrásnějším párům českého showbyznysu. Tehdy se redakci Osobnosti.cz zdálo, že žijí život jako v pohádce, měli spolu dvě děti a nic nenasvědčovalo tomu, že by se právě tento pár mohl rozpadnout. Jenže osud má často jiné plány, a tak herci přivedl do cesty bohatou podnikatelku Věru, za kterou nakonec své manželce utekl.
Utekl za jinou
Rašilov a Hybnerová se seznámili už během studia na vysoké škole, brzy poté se v roce 1993 vzali a počali spolu dvě dcery, Josefínu a Antonii. Jestli lze někoho označit za krásný a harmonický pár, tak to platilo spoustu let právě pro tuto dvojici. Jak moc v šoku byli jejich fanoušci, když herec od své manželky odešel kvůli jiné.
Nikdo to nečekal, nejméně pak sama Hybnerová. Média začala psát o jejich odloučení, ale nikdo tomu nechtěl věřit. Pravdou je, že žili zhruba rok odděleně, než došlo na oficiální rozpad manželství. V té době Rašilov ještě stále tvrdil, že v tom není nikdo třetí, ale jak se později ukázalo, zřejmě to nebyla až taková pravda. Později přiznal, že v manželství už delší dobu panovala krize a důvodem rozvodu se nakonec stala movitá podnikatelka Věra.
Ani s milenkou mu to nevyšlo
Rok poté, co Rašilov odešel od rodiny, v roce 2013 přiznal, že žije v novém vztahu. Jeho partnerkou nebyl nikdo jiný než milenka, za níž odešel. Věra Miťková je jméno úspěšné podnikatelky, která figuruje v několika firmách. Nakonec ale herci ani tento vztah nevydržel a podle médií to byla právě Věra, kdo odešel. Následně se provdala za izraelského podnikatele.
To ovšem neznamená, že by Rašilov zanevřel na lásku. V současné době žije se svou manželkou, herečkou Ludmilou Němečkovou, s níž se seznámil během zkoušení divadelní hry Ze života hmyzu. Svoji jsou od roku 2018 a zplodili spolu dvě děti, opět dcery, Marii a Emílii. Hybnerová žije s partnerem Lukášem na jejím statku na Vysočině. Lukáš pochází z Brna a není z branže, dlouho se tedy nevědělo, koho má herečka po svém boku.