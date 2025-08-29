O Andreji Babišovi se nemluví jen kvůli politice. V centru pozornosti se ocitla i jeho marketingová specialistka Aneta Zicklerová, která mu pomáhá s prezentací na sociálních sítích. A i když oficiálně jde jen o pracovní vztah, jejich blízkost vyvolává různé dohady.
Bývalý premiér Andrej Babiš po odchodu dlouholetého stratéga Marka Prchala vsadil na novou posilu. Tou se stala mladá marketingová specialistka Aneta Zicklerová, která od roku 2022 převzala správu jeho sociálních sítí. Její práce je vidět, z formálně politických příspěvků se staly lidštější posty, které mají Babiše přiblížit běžným občanům. Na Osobnosti.cz jsme ale nemohli přehlédnout, že spolu s rostoucím vlivem přišly i dohady o jejich osobním vztahu.
Spekulace kolem vztahu s Babišem
Zicklerová byla v minulosti s Babišem viděna nejen při pracovních povinnostech, ale i na veřejných akcích, například na Oktagonu na pražské Štvanici. A právě to rozproudilo řeči o jejich možném vztahu. Spekulace zesílily poté, co Babiš oznámil rozchod s manželkou Monikou po více než třiceti letech. Přestože oficiální potvrzení nikdy nepadlo, veřejnost i média jejich blízkost bedlivě sledují.
Jisté je, že Zicklerová má v jeho týmu významnou roli. Spolupracuje na obsahu, který má působit odlehčeněji, od videí s domácími zvířaty až po osobní momenty z kampaní. Sama několikrát přiznala, že práce je náročná, protože Babišův tým tráví mimo domov celé týdny, a nejde jen o cestování po republice v rámci předvolební kampaně, ale i zahraniční pracovní cesty. Po kampani si proto odjela odpočinout k moři, kde její instagramové fotografie opět vyvolaly velký zájem.
Jejich vyjádření k aféře
Zicklerová se spekulacím dlouho vyhýbala, loni se ale k celé věci poprvé vyjádřila. Na sociálních sítích ji lidé přímo vyzývali, aby potvrdila či vyvrátila vztah s expremiérem. Odpověď byla stručná: „Nevěřte všemu, co se šíří na Twitteru.“ Jasněji už mluvit nechtěla. Na otázky ohledně osobního života reaguje spíše s humorem a snaží se téma rychle odvést zpět k práci.
Sám Babiš se pak k věci vyjádřil víceméně odmítavě, a to už loni na jaře. „Prosím vás, tyhle nesmysly ani nechci komentovat. Ta paní pracuje v hnutí 2 roky, a tyhle věci… ano, já jsem o tom slyšel, že to někdo nějak řeší. K tomu nemám co říct,“ řekl v pořadu TN Live Kuloáry s tím, že podobné spekulace nejsou dobré pro jeho rodinu, ale ani tu její.
Přestože je dnes vnímána hlavně jako „Babišova zrzka“, Zicklerová je především markeťačka, která se ve svém oboru vypracovala. Nahradila jednoho z nejvlivnějších politických marketérů a nastavila novou tvář Babišovy online komunikace. Co se týče jejího soukromí, je vdaná a má syna. Přesto zůstává terčem zájmu médií i veřejnosti, ať už kvůli své práci, nebo údajnému vztahu s politikem.
