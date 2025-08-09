Lucie Borhyová je už desítky let tváří TV Nova a večerní zpravodajství si bez ní už nedokážeme ani představit. Přiznala však, že se kdysi rozhodovala mezi kariérou a výpovědí.
Lucie Borhyová patří mezi zpravodajské stálice TV Nova a hlavní zprávy Televizní noviny si bez ní a jejího krásného úsměvu už ani nedokážeme představit. Stačilo však málo a nemuselo tomu tak být a TV Nova by už roky vysílala bez této sympatické moderátorky, která po letech přiznala, že už málem podepisovala výpověď. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, jak to tenkrát bylo.
Volba mezi láskou a kariérou
Lucie Borhyová rozhodně nelituje toho, že svou kariéru spojila s jednou jedinou televizí. Jak už sama několikrát uvedla, není typ člověka, který by dělal něco, co ho nebaví. Musí ke své práci mít vztah, stejně tak věřit svému zaměstnavateli a v tomto ohledu je už desítky let spokojená a neměnila by. I když přiznala, že za dobu jejího působení na TV Nova nastal i moment, kdy málem podepisovala výpověď. Důvodem však nebyla její nespokojenost.
„To bylo v době, kdy jsem měla řeckého partnera a čekali jsme spolu syna. Zpětně jsem byla ráda, že jsem to neudělala, protože to už bych se asi neměla kam vrátit. A pracovní nabídka, kterou jsem dostala já, se dostává jednou za život,“ uvedla v pořadu Hráči. Tehdy se chtěla stěhovat na jih Evropy, ale nakonec se rozhodla pro práci v Česku. A dobře udělala, protože vztah s podnikatelem Nikem Papadakisem jí nakonec nevydržel.
Jak to bylo s jejím vztahem s Vladimírem Železným
Přestože se Borhyové skandály vyhýbají, její vztahy byly vždy propírané v médiích. Stejně tak vznikaly i fámy, které si nakonec začaly žít vlastním životem. Jako například ta, která zmiňovala vztah Borhyové s tehdejším ředitelem TV Nova Vladimírem Železným. To však moderátorka zásadně popírá.
„Nikdy to nebyla pravda, vždy jsem to dementovala, a stejně si to žilo svým životem. Já jsem důkazem toho, že můžete mít pozici jako já, aniž byste byla něčí milenkou. Psalo se, že jsem byla asistentkou Vladimíra Železného, že jsem mu vařila kafe, zalévala kytky. Všichni lidé v redakci věděli, že to tak není, ale asi to bylo tehdy prostě zajímavé, napsat něco o neznámé holce,“ dodala Borhyová.
Letos slaví Lucie Borhyová a Rey Koranteng neuvěřitelných 26 let coby dvojice Televizních novin a stále jim to skvěle funguje. Byli vybráni jako kontrastní dvojice, Koranteng tmavší pleti a Borhyová jako světlá blondýnka, a jak se ukázalo, byl to skvělý tah, který diváky baví dodnes. Na obrazovce i mimo ni k sobě krásně pasují a diváci si je velmi oblíbili už během jejich prvního vysílání dne 5. srpna 1999.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Pořad Hráči (Blesk)