Měli být jedním z nejkrásnějších párů českého showbyznysu, ale osud zamíchal kartami. Dnes oba našli štěstí každý po svém.
Když se dva talentovaní herci z významných rodin setkají, zdá se, že láska je jasná. Šárka Krausová, dcera hudebního skladatele Jaroslava Vaculíka a neteř herce Lukáše Vaculíka, a Vladimír Polívka, syn Bolka Polívky a Chantal Poullain, tvořili pár, který sliboval hvězdnou budoucnost. Jenže jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, ani láska mezi dvěma showbyznysovými rodinami neodolala kouzlu jiné ženy.
Společné začátky a velká očekávání
Šárka a Vladimír si byli velmi blízcí už od začátků své kariéry. V roce 2016 spolu dokonce nafotili svatební fotografie. Kolem mladého páru se mluvilo o plánované svatbě. Média i fanoušci věřili, že z toho vznikne jedna z nejkrásnějších celebritních lásek. „Několik měsíců spolu i bydlí a jsou šťastní,“ citovalo tehdy blízké okolí pro deník Expres. Vypadalo to jako pohádka, dokud do příběhu nevstoupila další žena.
Brzy se začalo šuškat, že Polívka ztratil srdce pro modelku Karolínu Krézlovou, která byla v té době jedním z nejžhavějších jmen českého showbyznysu. Půvabná a sebevědomá Krézlová si získala srdce herce, a tak se jejich vztah se Šárkou rozpadl. Polívka se sice s Krézlovou zasnoubil, svatba se ale nikdy nekonala. Dnes tvoří pár s Magdou, která není ze světa showbyznysu.
Nová štěstí na obou stranách
Šárka Krausová mezitím našla štěstí u herce Ondřeje Krause, s nímž má stabilní vztah a který jí naplňuje životní pohodu. Zajímavé je, že Šárka často nachází životní partnery mezi mladšími muži, což jí zjevně vyhovuje. Dřívější vztahy, včetně Marka Lambory, ukazují, že hvězdná herečka si dokáže vybírat fešáky, kteří ji skutečně doplňují.
Kromě osobního života se Šárka Krausová stále aktivně věnuje herectví. Aktuálně ji diváci mohou vidět ve filmu Vyšehrad Dvje, kde předvedla svou typickou charismatickou přítomnost na plátně. Letos se také představila v nové roli v seriálu Polabí, kde ztvárňuje postavu Terezy Benešové, ředitelky dětského domova. Šárka se k roli postavila s nadšením a odhodláním, přičemž během natáčení podstoupila i odvážné scény, které ji přivedly až na výškové mosty.
