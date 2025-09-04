Herec Jan Potměšil přežil svou vlastní smrt. Lékaři mu dávali jen malou šanci na přežití, nicméně zabojoval a dnes má úspěšnou hereckou kariéru, šťastnou rodinu a sportuje.
Osud k herci Janu Potměšilovi nebyl příliš přívětivý. Nehoda ho upoutala na invalidní vozík a zdálo se, že jeho kariéra herce skončila. On však dokázal, že handicap nemusí být překážkou, a když tvrdě pracujete, nic vás nezastaví v konání toho, co vás baví. Ačkoli se to zdá jakkoli šílené, invalidní vozík je pro něj nakonec výhrou. Lékaři mu totiž dávali jen 7% šanci na přežití. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak žije herec dnes.
Málem nepřežil
Osudovým se mu stal den 8. prosince 1989. Sametová revoluce 17. listopadu 1989 spojila studenty a divadelníky k odporu proti režimu. Přestali hrát a začali vystupovat na různých manifestacích. Jednou takovou bylo i setkání zástupců horníků v Ostravě, kam vyrazil Jan Potměšil s Janem Kačerem, aby horníky přesvědčili přidat se ke změnám v tehdejší společnosti. Po dalších dvou setkáních v divadle vyrazili v noci zpět do Prahy. Byla zima, tma a sněžilo. Potměšil spal na zadní sedačce auta, když došlo k nehodě. Nic si z tragické události nepamatuje, věci zná pouze z vyprávění.
Jan Kačer celou dobu konverzoval s řidičem, aby jej udržel v pozoru. Nicméně těsně před Prahou, kdy už si všichni vydechli, že jsou skoro v cíli, se herec odmlčel a řidiče zřejmě přepadl mikrospánek a prudce najel do svodidel. Potměšil zůstal ležet pod autem, měl vážné zranění hlavy a lékaři mu dávali šanci pouhých 7 % na přežití. Dlouhé 3 měsíce byl v kómatu. Nakonec se probral, mohl ale hýbat pouze očima.
Všechno se zdálo ztracené. Ale Potměšil to nechtěl vzdát. Jeho přežití bylo považováno za zázrak. Musel se poprat s tím, co mu osud přinesl. Navíc ho po probuzení z kómatu čekala jedna velmi dobrá zpráva – Václav Havel se stal prezidentem. „Když jsem se probral z bezvědomí, cítil jsem vděk, že jsem ten úraz vůbec přežil. Samozřejmě, že zpočátku jsem si připadal nepatřičně, jako bych byl někdo jiný, ale postupně jsem poznával, že jsem to pořád já. Úplně stejný jako předtím,“ vyprávěl pro Deník, jak svou nelehkou situaci tehdy vnímal.
Úspěšný herec se šťastnou rodinou
Po náročné rekonvalescenci se vrátil k herecké kariéře a stal se úspěšným divadelním, ale i filmovým a seriálovým hercem. Je také uměleckým vedoucím divadelního spolku Kašpar. Šťastný je i v osobním životě. Se svou manželkou Radkou se zná už od 90. let, nicméně mnoho let trvalo, než se dali dohromady. Po roce a půl vážné známosti došlo v roce 2004 na utajenou svatbu v úzkém rodinném kruhu. O 2 roky později se jim narodil syn Jan.
V posledních letech sice herce trápily zdravotní komplikace, ale dnes jsou snad všechny neduhy zažehnány. V roce 2022 musel být hospitalizován kvůli proleženinám, v roce 2023 podstoupil operaci srdce a následně ho potrápila žlučníková kolika, kvůli které musel držet přísnou dietu, jež mu pomohla výrazně zhubnout. I jeho zdravotní neduhy ale něčemu prospěly. „Žili jsme poměrně hekticky. Naše režimy se nepotkávaly. On pracoval v noci, zbytek rodiny přes den. Díky Honzově nemoci teď ale najednou máme spoustu času pro sebe,“ řekla nedávno jeho manželka Radka pro Český rozhlas.
Zdroj: Autorský text, iDNES, CNN Prima News, Blesk, Deník, ČeskýRozhlas, Instagram DVTV